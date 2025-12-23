Robilante, concerto "Cantem Nadal" con i Quatrad Ensemble

Da più di 20 anni condividono diversi progetti musicali che, insieme a collaborazioni con altri musicisti, li hanno portati a suonare in tutta Italia ed in mezza Europa (Svizzera, Spagna, Francia, Germania, Ungheria, Belgio, Repubblica Ceca).

Accanto a strumenti più usuali quali voci, fisarmonica, ghironda, violino, strumenti a fiato (flauti-cornamuse-bombarda-tarota), scacciapensieri, percussioni popolari (ossa, cucchiai, bodhran), l’Ensemble utilizza strumenti autocostruiti con materiali di recupero ed oggetti di uso quotidiano trasformati in strumenti musicali, per un repertorio adatto tanto per il ballo quanto per l’ascolto.

In occasione del concerto a Robilante presso l’ex Confraternita sabato 27 dicembre alle ore 21, il gruppo proporrà un insolito viaggio nella musica natalizia popolare tra Piemonte, Francia e altrove. Canti e strumenti tradizionali che coinvolgono chi ricorda suoni lontani nel tempo e appassionano chi non li ha mai sentiti.

Un programma ricco di brani che riportano alla luce un’atmosfera natalizia sopita, di persone che quasi “danno del tu” al Salvatore appena nato, offrendo ciò che hanno di caro e di prezioso, benché semplice: un posto al caldo nella stalla, una camicia di fine filato, un abbraccio, un’accoglienza sincera.

Brani senza tempo e senza confini, che non fanno parte dell’immaginario collettivo del Natale frettoloso, ma che narrano la Natività in modo rispettoso, semplice e spontaneo.

Tra Noëls borgognoni di fine XVIII secolo, Nouvé recuperati all’Argentera, tintinnanti canzoni tolosane e brani tradizionali piemontesi, il gruppo Quatrad Ensemble porta in scena un “altro” Natale, che ha nella diversità il suo punto di forza.