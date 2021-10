Conclusa l'edizione 2021 del photocontest "Portami Lassù" in memoria di Luca Borgoni

Si è concluso, giovedì 8 luglio, il photocontest #portamilassù2021 dedicato a Luca Borgoni il giovane alpinista cuneese deceduto sul Cervino l’8 luglio 2017 e protagonista del libro MONDADORI PORTAMI LASSU’.

Ancora una volta, la famiglia, ha voluto mantenere vivo il suo ricordo mediante una delle tante passioni che ha contraddistinto la sua breve, quanto intensissima esistenza: la passione della fotografia, in particolare dei paesaggi montani.

1.400 gli scatti postati su Instagram, oltre 300.000 i likes stimati, tante le citazioni tratte dal libro o i pensieri dedicati a Luca a partire dal 6 aprile, giorno di inizio del concorso. E’ stata una bellissima esperienza. Si è creata una sorta di rete invisibile che quotidianamente ha ricordato, anche solo per un istante , il giovane. Con alcuni fotografi è iniziato un dialogo e si è instaurata una sorta di amicizia grazie al confronto sui valori della vita, le emozioni suscitate da un tramonto o da un’alba osservata in alta quota.

Gli scatti sono arrivati da diverse parti d’Italia: Pistoia, Padova,Vicenza, Novara, Milano, Pisa, Varese solo per citarne alcune, oltre che, naturalmente, dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta. A sfidarsi fotografi griffati, professionisti, ma anche appassionati e amanti dello scatto estemporaneo con lo smart phone. La novità di questo anno è stato l’inserimento della categoria video.

A giorni l’elenco ufficiale dei finalisti che, sabato 18 settembre, alle ore 17 si ritroveranno presso il Salone d’Onore di Cuneo gentilmente concesso dal Comune : a ciascuno verrà consegnato un foto libro con le migliori immagini corredate da un commento tratto da PORTAMI LASSU’. In quell’occasione verranno svelati i nomi dei primi cinque classificati della sezione fotografia e il vincitore della categoria video scelti da un’apposita giuria tecnica. Visto il grande successo riscontrato nelle scorse edizioni sono aumentati i premi grazie alla partecipazione di nuovi sponsor quali l’Atl del Cuneese, Arione (pasticceria storica della città), cartoleria Calcagno, Imprimere StampaFineArt che affiancheranno gli affezionatissimi hotel Gorret di Cervinia, il Salewa Store Cuneo, la libreria Stella Maris ed il gruppo editoriale More News.

In palio un soggiorno con prima colazione per due persone presso l’Hotel Gorret di Cervinia, un buono vacanza per due persone presso l’Albergo Diffuso Ceaglio di Marmora, un volo andata e ritorno dall’aeroporto di Levaldigi e tanto altro ancora.

L’impressione e che il concorso stia diventando, a poco a poco, un momento condiviso ed apprezzato dagli amanti dell’ambiente montano ed un modo per far conoscere ed apprezzare la ricca e variegata realtà cuneese da chi riesce, con un click, ad immortalare paesaggi ed attimi unici.

Durante la premiazione verranno proiettate, oltre alle immagini finaliste, filmati di montagna , realizzati dallo stesso Luca.