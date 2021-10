Detergenti ecologici professionali: quali scegliere e perchè usarli

Quando si puliscono gli ambienti domestici (ma anche uffici, ampi edifici, mense, ospedali, etc.) molto spesso si dà molta importanza all'efficacia dei prodotti detergenti, ma quasi mai si cercano detergenti ecologici professionali in grado di salvaguardare l'ambiente. Una buona pulizia, certo, va di pari passo con una efficace disinfezione e sanificazione, e questo risultato lo si può ottenere utilizzando dei detergenti professionali. Ma all'interno della macro mondo dei detergenti industriali esistono i detergenti ecologici professionali. Oggi parleremo di prodotti ecologici, quali scegliere e perché usarli.

I detergenti ecologici consentono di abbattere il livello di inquinamento

Chiariamo innanzitutto come con la dicitura “detergenti ecologici” si ci riferisca non soltanto alla composizione chimica di questi detergenti professionali, ma anche alla loro confezione. Ecco la differenza tra questi due argomenti.

I detersivi con certificazione Ecolabel



Per il primo punto va detto che questi detersivi devono essere etichettati con marchio “Ecolabel”, una sorta di certificazione che garantisca un determinato livello di biodegradabilità, un minore quantitativo di tensioattivi, e un'origine vegetale e non chimica di certe altre componenti. Il ph inoltre dovrà poi essere controllato e ben bilanciato, per non arrecare danno alla pelle delle mani (fermo restando l'uso dei guanti appositi per le pulizie). I detergenti professionali (compresi i detergenti industriali) ottengono la certificazione Ecolabel se sono in grado di dimostrare di avere prestazioni almeno pari ai normali detersivi. In più però essi devono anche possedere un INCI (International Nomenclature of CosmeticsIngredients) non aggressivo per l'ambiente.

I prodotti CAM, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi

I detergenti ecologici, possono appartenere anche ad un'altra categoria, che è quella dei prodotti CAM. La loro introduzione si deve al ministero dell'Ambiente: in pratica questi detergenti professionali dovranno soddisfare i Criteri Ambientali Minimi per non risultare inquinanti. Tali criteri coincidono in gran parte con i parametri a cui l'Unione Europea si rifà ai fini dell'attribuzione del marchio comunitario Ecolabel.

L'importanza della confezione e del packaging



Per quanto riguarda il secondo punto, cioè l'importanza della confezione esterna e del packaging in cui viene venduto il detergente ecologico, si pensi che studi importanti ed internazionali hanno dimostrato quanto l'inquinamento marino possa diminuire proporzionalmente alla diminuzione dell'impiego delle plastiche per le confezioni dei detersivi. La riduzione degli imballi plastici e di packaging troppo elaborati può infatti comportare non solo una riduzione nell'inquinamento, con relativo beneficio per l'ambiente, ma anche vantaggi dal punto di vista economico. Un mare più pulito, infatti, attira più turismo, più fauna marina, e sviluppa quindi anche il mercato alimentare. Oltretutto si risparmierebbe sulle operazioni di pulizia di mari, fiumi e laghi, che sono molto dispendiose. La riduzione delle plastiche passa dunque da confezioni maxi di detergenti ecologici concentrati, in modo che, ad esempio, con una sola tanica da 5 litri di detersivo industriale si risparmiano 5 o 6 confezioni da 1 litro, o 10 da mezzo litro! Questo va a vantaggio anche del risparmio economico (come abbiamo già visto, si spende decisamente di meno) e dello spazio, nella limitazione dei rifiuti da imballaggio. Un favore che si fa a tutta la comunità, producendo meno rifiuti da smaltire.

Le istruzioni per l'uso devono essere chiare in etichetta



Un ultimo aspetto su cui occorre soffermarci riguarda la chiarezza delle indicazioni d'uso sulle etichette dei detergenti professionali con marchio Ecolabel e conformi ai Cam. Questa raccomandazione viene data alle aziende produttrici allo scopo di far evitare sprechi al consumatore. Devono perciò essere indicate

chiaramente dosi e modalità di impiego, proprio per contribuire a mantenere viva la salute del nostro pianeta.