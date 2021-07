Armocromia: come valorizzare il viso con il make up

Il make up è un grande alleato di ogni donna, perché consente di valorizzare i punti di forza e mettere meno in evidenza invece i difetti. Quello che però in molte non sanno è che il trucco rischia di rivelarsi un’arma a doppio taglio: se infatti non viene utilizzato nel modo corretto si ottengono dei risultati che sono l’opposto di quelli desiderati. Non è certo un caso se i personaggi dello spettacolo hanno un proprio consulente d’immagine: è tutt’altro che semplice scegliere il make up perfetto in base alle caratteristiche del proprio viso!

Scegliere i colori giusti: tutto parte dall’armocromia

I consulenti d’immagine e gli esperti del settore sfruttano le leggi dell’armocromia per capire quale sia il make up più adatto alle varie tipologie di incarnato, ma di cosa si tratta nel dettaglio? Questa disciplina si basa sullo studio del colore, che è ritenuto fondamentale per valorizzare il viso delle persone attraverso il make up. Probabilmente avrete già sentito parlare dell’importanza dell’incarnato e sapete ormai bene che in base alla tipologia di pelle bisogna scegliere delle tinte cromatiche specifiche. Questo perché ogni colore ha il potere di mettere in luce i punti di forza e con i giusti abbinamenti si riescono a valorizzare gli occhi, si ottiene maggiore luminosità e via dicendo.

Per riuscire a capire quali siano le nuance da utilizzare per un make up in grado di valorizzare il viso, dunque, bisogna fare riferimento alle leggi dell’armocromia.

Armocromia: la teoria delle stagioni

La teoria delle stagioni viene spesso considerata una delle basi dell’armocromia, perché consente di identificare i giusti colori in base alla tipologia di incarnato, alla tinta dei capelli e via dicendo. In sostanza dunque, per capire quali siano le nuance da utilizzare bisogna prima di tutto avere ben chiaro quale sia la propria stagione ed è tutt’altro che semplice.

Autunno: carnagione calda ed incarnato olivastro

Secondo le regole dell’armocromia autunno è la stagione di coloro che hanno una carnagione calda ed un incarnato olivastro. I capelli possono essere castani, biondi, rossi o neri mentre gli occhi sono solitamente verdi o castani. Le donne che rientrano in questa categoria dovrebbero scegliere dei colori come l’arancione, l’oro, il rame, il marrone, il bronzo, il giallo, il senape, il crema, il prugna ed il verde. Da evitare invece sono il grigio, il nero, il rosa ed il viola.

Inverno: carnagione ed occhi scuri

L’inverno invece è la stagione di coloro che hanno una pelle olivastra, color ebano o beige, con capelli molto scuri o biondo freddo ed occhi in contrasto dunque molto scuri o molto chiari. Le donne che rientrano in questa categoria dovrebbero scegliere colori come il nero, il bianco, il grigio, il blu, il verde, il rosso acceso, il bordeaux, il giallo, il viola ed il magenta. Da evitare invece i colori della terra.

Primavera: carnagione chiara e calda

La primavera è la stagione di coloro che hanno la carnagione molto chiara ma calda, magari con la presenza di lentiggini. In questo caso i colori da scegliere sono l’arancione, il marrone, il giallo, il rosso, l’azzurro, il blu, il grigio, il verde oliva, il viola. Da evitare invece tutte le nuance troppo scure e fredde.

Estate: carnagione chiarissima e fredda

L’estate è la stagione di chi ha una carnagione molto chiara ma fredda, con occhi altrettanto chiari. I colori da preferire in questo caso sono blu, rosa e grigio: tonalità tenui e non troppo calde.