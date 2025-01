Cuneo: tra una settimana il focus sulla riqualificazione dei Giardini Fresia

Verrà presentato ufficialmente tra una settimana il progetto di riqualificazione dei giardini Fresia che il Comune di Cuneo ha presentato al bando regionale Forestazione Urbana: la riunione della V commissione consiliare deputata alla sua analisi si terrà infatti mercoledì 15 gennaio alle 18, nella sala del Consiglio comunale.

Nelle ultime settimane dell’anno il Comune aveva affidato all’associazione Art.Ur. di Saluzzo il compito di redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica e il piano di progettazione partecipata con i residenti, il tutto per un importo di 4.392 euro.

Il bando regionale prevede “l’agevolazione di interventi di miglioramento delle aree verdi e del patrimonio arboreo e vegetazionale esistente o di nuovo impianto in ambiti urbani consolidati e in ambiti di frangia, basati sulle ‘Nature Based Solution’ e finalizzati all’adattamento ai cambiamenti climatici”, come si legge dal sito internet ufficiale dell'organo regionale. L’intera istanza vale 8.500.000 euro totali.

Una riqualificazione, quella immaginata dal Comune, che risponde a necessità reali degli abitanti della zona e arriva da lontano: l’ultima occasione di discussione è stato il Consiglio dello scorso ottobre, dove l’assessore Gianfranco Demichelis ha sottolineato la ferma intenzione della giunta di rendere l’area più aperta al resto della città e accessibile, così da renderla anche più facilmente controllabile da parte delle forze dell’ordine.