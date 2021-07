Biraghi al fianco della prima edizione di "Le 100 miglia del Monviso"

Dopo il Giro d’Italia, Biraghi, una delle maggiori aziende di trasformazione casearia del Piemonte, torna a sostenere gli eventi sportivi e fornisce il suo contributo alla prima edizione di "Le 100 miglia del Monviso", una ultra trail di 166 chilometri intorno al Monviso.

La competizione, inserita all’interno della manifestazione "Weekend sportivo Terres Monviso", è in programma dal 23 al 25 luglio 2021 e comprende anche "Monviso Vertical Race" e "Tour Monviso Trail".

Biraghi fornirà alcuni prodotti utili per l’alimentazione degli atleti nei punti ristoro situati sul percorso, come Biraghini Snack, Biraghette, Grattugiato Gran Biraghi e Gorgonzola Selezione. I primi classificati per ogni categoria riceveranno in premio una mezza forma di Gran Biraghi.

L’azienda cuneese, inoltre, sarà presente con il proprio truck personalizzato domenica 25 luglio all’Expo Village allestito nella piazza centrale di Saluzzo, dove si potranno assaggiare e acquistare a un prezzo promozionale i Biraghini Snack.

"Questa competizione ci consente ancora una volta di sostenere le manifestazioni sportive e il nostro territorio – dichiara Claudio Testa, direttore marketing e strategie commerciali della Biraghi –. Siamo felici di essere al fianco di un evento sportivo di nicchia che debutta proprio quest’anno con la sua prima edizione ufficiale.

Biraghi, da sempre vicina al mondo dello sport, si fa ancora una volta portavoce di uno stile di vita sano e più consapevole, caratterizzato da una corretta e bilanciata alimentazione".