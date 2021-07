Assistenza temporanea garantita dai medici presenti sul comune di Bagnolo Piemonte

Il 31 luglio cessa l’attività di medico di medicina generale la Dott.ssa Monica Marangon, medico provvisoriamente incaricato di seguire gli assistiti già in carico al Dott. Eraldo Garello.

Al fine di garantire la copertura assistenziale fino al 1 settembre, giorno in cui prenderà servizio un nuovo sanitario, i cittadini in precedenza in carico al Dott. Garello ed ora in carico alla Dott.ssa Margheron, saranno assistiti temporaneamente dai medici di medicina generale presenti sul territorio comunale con le seguenti modalità:





Assistiti con il cognome che inizia con le lettere dalla A alla C compresa:

Dott. Giovanni Chiappero negli orari e sedi sotto indicate:

CHIAPPERO GIOVANNI 335/6292708 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì BAGNOLO P.TE Via Puccini 2 0175/348080 8-12 16-19 8-12 16-19 8-12





Assistiti con il cognome che inizia con le lettere dalla D alla M compresa

Dott. Danilo Bruno negli orari e sedi sotto indicate:

BRUNO DANILO

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì BAGNOLO P.TE – Via Puccini 2 0175/392236 10,30-13,30 17-20 10,30-13,30 17-20 10,30-13,30





Assistiti con il cognome che inizia con le lettere dalla N alla Z compresa

Dott.ssa Maria Devalis negli orari e sedi sotto indicate:

DEVALIS MARIA 333/7178389 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì BAGNOLO P.TE- Via G. Puccini 2 0175/392822 17-20 9-12 17-20 9-12 17-20