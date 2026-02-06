Il grazie di un lettore: "Nel reparto di Ortopedia del Santa Croce mio padre ha trovato competenza e umanità"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento per il reparto di Ortopedia dell'ospedale di Cuneo

***

Egregio Direttore,

sono il figlio di un paziente che è stato ricoverato presso il Reparto di Ortopedia dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo per un intervento al femore.

Con questa lettera desidero esprimere un sincero ringraziamento e un elogio alla dottoressa Giulia Carignano, geriatra del reparto, per la straordinaria professionalità e umanità dimostrate durante tutto il periodo di degenza di mio padre.

A nome mio e di tutta la mia famiglia, desidero ringraziarla di cuore per la sua competenza, gentilezza, cortesia e grande disponibilità.

Ciò che ci ha colpiti maggiormente è stata la sua profonda umanità: ci ha accompagnati e consigliati nel modo migliore possibile, con attenzione e sensibilità, come se fossimo persone di famiglia. Questo atteggiamento ha fatto davvero la differenza nel percorso di cura di mio padre.

Fin dall’inizio della degenza, fino al momento della dimissione, abbiamo trovato in lei una presenza attenta e rassicurante, capace di coniugare grande professionalità e autentica vicinanza umana. Per questo le saremo sempre grati.

Desideriamo inoltre estendere il nostro ringraziamento all’intero Reparto di Ortopedia dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo: al Primario, ai medici, alla caposala, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari, per la competenza, la gentilezza e, soprattutto, per l’umanità con cui hanno assistito nostro padre dal ricovero fino alla dimissione.

Con stima e profonda gratitudine, porgiamo i nostri più sinceri saluti.

La famiglia di un paziente ricoverato

Reparto di Ortopedia – Ospedale Santa Croce di Cuneo