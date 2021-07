Pierantonio Invernizzi (Confapi): "Tempo di rivendicare il diritto al voto in Camera di Commercio"

"La presidenza di Pierantonio Invernizzi - prosegue la comunicazione - ha sempre operato in stretta sinergia con la sede regionale Api di Torino. Essendo il polo piemontese tra i maggiori d’Italia, Confapi ha realmente accompagnato la vita delle aziende socie attraverso le difficoltà ed incertezze dovute alla pandemia mondiale."



“Abbiamo avuto molto tempo per riflettere – ha sottolineato Invernizzi – per confrontarci, per arrivare alle necessità sostanziali delle imprese. Esserci tempestivamente e fare rete per procedere tutti insieme con positività verso il futuro è stato determinante. Questa ritrovata coesione ci rende forti ed ottimisti per il futuro”.

"Confapi Cuneo - continua la nota - affidata all’esperto coordinamento di Illio Piana (azienda omonima, già Sindaco di Villafalletto), è pronta a supportare concretamente i piani di espansione dei propri soci, attraverso l’innovazione tecnologica, lo sviluppo della cultura economico finanziaria delle imprese e l’internazionalizzazione delle stesse. “cambiando passo” – come suggerito a suo tempo da Casasco."

£La scelta di discontinuità - conclude la nota - rispetto alla gestione ante crisi globale d’inizio millennio privilegia obiettivi di qualità dei rapporti umani: sburocratizzare, avvicinare le persone, snellire il dialogo con le istituzioni ed i player di riferimento delle imprese. In sintesi, raggiungere i tempi di reattività congeniali alle azioni dell’imprenditore. Intento avallato da Massimo Albertengo (Albertengo Panettoni), presidente del polo alimentaristi Confapi Cuneo, che illustrando il calendario degli interventi di settore ha prospettato presenze in ambiti di promozione internazionale per un settore che sappiamo essere eccellenza della provincia, in parallelo ad un significativo programma d’incontri con parlamentari e referenti in ambito normativo finalizzato a migliorare concretamente la tutela e l’operatività del settore.

Il successo dell’incontro a cui hanno partecipato circa 60 aziende (35% dei soci attuali) conferma la validità delle scelte operate e dimostra la lungimiranza di questo nuovo passo che di certo porterà lontano i soci Confapi."