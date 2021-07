Progetto Cuore-Fossano, Bergesio-Tallone: “Quattro defibrillatori per la sicurezza ai cittadini, grazie alla sinergia tra Amministrazione e mondo dell’imprenditoria”

“Iniziativa importante, che può salvare la vita alle persone e che è resa possibile grazie alla sinergia tra Amministrazione comunale e mondo dell’imprenditoria locale”. Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Lega ed il sindaco di Fossano Dario Tallone commentano l’installazione, avvenuta stamane in alcuni punti nevralgici della Città di Fossano, di 4 “dae”, defibrillatori semiautomatici di emergenza prodotti dalla Italian Medical System srl, nell’ambito del progetto “Cuore InForma”.



Questa mattina il Senatore Bergesio, con il Sindaco Tallone, hanno inaugurato le 4 postazioni salvavita, che diventeranno subito operative. Sono state collocate in luoghi strategici della città, per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini: all’esterno delle 3 farmacie comunali, di cui una posizionata alla stazione ferroviaria, e all’ingresso del centro sportivo del villaggio Santa Lucia.

“Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’intervento, in qualità di sponsor, di imprenditori locali, che con lungimiranza e sensibilità hanno contribuito alla realizzazione di un progetto che contribuisce a migliorare sicurezza e salute di tutti i cittadini – spiega Bergesio -l” Due postazioni esclusive sono state donate dal Gruppo Veronesi e dalla Cassa di risparmio di Fossano.

Ad ogni sponsor, a testimonianza della soddisfazione e della gratitudine generale, sono stati consegnati a fine cerimonia gli attestati di ringraziamento a firma del Sindaco di Fossano, Tallone, che ha dichiarato: “Abbiamo lavorato intensamente per raggiungere questo obiettivo e dare sicurezza ai cittadini nei momenti più difficili e delicati. Inoltre stiamo organizzando e predisponendo i corsi di formazione per coloro che vorranno abilitarsi all’utilizzo di questi preziosi defibrillatori”.