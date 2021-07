25 luglio, Giornata mondiale dei nonni: festeggiati gli anziani della casa di riposo di La Morra (FOTO)

Domenica 25 luglio in occasione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, presso la SS. Crocifisso Onlus, l’RSA del Comune di La Morra, si è svolta una piccola cerimonia attraverso la quale lo scrittore Matteo Portinaro e i volontari dell’associazione Agire Soldiale OdV, hanno voluto festeggiare gli ospiti della residenza.

Matteo Portinaro è autore del libro “La Notte più Bella”, scritto lo scorso anno durante il lockdown, dove l’autore vola nella sua quotidianità, nei suoi sogni, tra le sue emozioni, nei ricordi della sua famiglia, svoltando tra i miti sportivi della sua infanzia o tra le persone che gli sono state d’esempio e dove ogni tanto torna a interrogarsi sul presente, a scavare nella sua anima e a riversare tutto nelle pagine.

Con garbo, semplicità e pudore. I proventi dalla vendita del libro sono stati destinati alla RSA lamorrese e questa è stata per Portinaro, l’occasione di consegnarli nelle mani della presidenza della struttura.

"In occasione della festa dei nonni e degli anziani - dice Giovanna Damonte, presidente della Onlus SS Crocifisso - voglio esprimere, in qualità di presidente della casa di riposo di La Morra, i più sentiti ringraziamenti a Matteo Portinaro per il bellissimo pensiero seguito da un lodevole impegno che ha portato un importante aiuto economico a questa struttura.

Ma oltre all'aspetto finanziario ammiro l'iniziativa di questo giovane che ha voluto essere vicino agli anziani ospiti con la poesia, linguaggio universale.

Grazie ancora Matteo ed il tuo esempio sia da monito per tanti altri giovani che, in varie forme, potrebbero collaborare con questa o altre strutture".

"Sono felice di aver potuto contribuire ad aiutare gli anziani presenti nella casa di riposo - dichiara Matteo Portinaro - È un piccolo gesto verso quella che reputo come la memoria storica di tutti noi. I loro insegnamenti e le loro parole saranno d'aiuto a tutti noi in questa lunga ripartenza dopo il difficile 2020. Le vendite del libro proseguiranno ancora per un paio di mesi e quindi, per le persone interessate al progetto, c'è ancora tempo di aiutare la casa di riposo attraverso l'acquisto del libro".

Oltre a Matteo Portinaro presente anche una rappresentanza dell’associazione Agire Solidale OdV,

che ha voluto festeggiare i “nonni” nel modo più dolce, offrendo loro una torta come si conviene in una festa degna di questo nome e delle marmellate mono dose per ognuno.

"Agire Solidale è nata ufficialmente lo scorso 5 marzo - racconta la dottoressa Giorgia Perissinotto, vice presidente dell'associazione di volontariato - ha come obiettivo principale quello di portare sostegno e offrire servizi alle persone fragili, agli anziani e a chiunque ne avesse bisogno.

Ci muoviamo in modo prevalentemente progettuale, vogliamo essere anche una sorta di contenitore aperti a forme di collaborazione anche con altre associazioni. Al momento abbiamo due progetti principali: "Veniamo a trovarvi" e "Scaldacuore".

Il primo di cui sono responsabile di progetto, è mirato a portare assistenza territoriale ad anziani e persone fragili, dai pasti alla possibilità di offrire, attraverso personale specializzato, doccia a domicilio, parrucchiere e via dicendo.

Il secondo di cui è responsabile Paola Parazzoli, grazie alle mani di quasi 4000 donne in tutta Italia e, in alcuni casi, alle donazioni di aziende e imprese del territorio, realizza e dona sacchi nanna per i reparti di neonatologia, manufatti in lana e pile per i pazienti dei reparti oncologici e delle RSA".

Nonostante svolga attività da poco meno di un anno, l’associazione Agire Solidale OdV, grazie alla caratteristica di essere “progettuale” e inclusiva, ad oggi collabora come referente locale per il Comitato Piemonte Valle d'Aosta della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, ha in essere il progetto Scaldacuore, che si amplia ogni giorno diventando sempre più nazionale e internazionale, dopo i diversi ospedali in Piemonte e Lombardia e le diverse RSA, anche l’Abruzzo con l’ospedale di Teramo e l’Etiopia grazie alla collaborazione con MAM Beyond borders, hanno ricevuto le donazioni realizzate attraverso il progetto.

Infine Veniamo a trovarvi, progetto di assistenza territoriale dedicato agli anziani e alle persone fragili, in fase di ampliamento e che al momento sta interessando principalmente il comune di La Morra, ma che vede nel futuro anche una possibile estensione territoriale.

Il libro di Matteo Portinaro, “La Notte più Bella”, è acquistabile sullo store on line Amazon, mentre per chi volesse entrare in contatto con Agire Solidale OdV, sia per contribuire ai progetti, che per partecipare alle iniziative diventando associato: info@agiresolidale.org o attraverso il canale social Facebook: @agiresolidaleodv.