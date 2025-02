Piano anti-rumore e decoro urbano ad Alba: due delle priorità per il 2025 dell'assessore Roberto Cavallo

L'assessore all'Ambiente Roberto Cavallo traccia le linee guida per il primo semestre del 2025, con un focus sul piano anti-rumore, il decoro urbano e la riorganizzazione del comparto rifiuti. Il lavoro si sviluppa su più fronti, coinvolgendo quartieri, condomini e attività commerciali, con il supporto di Ascom e dei cittadini.

"Ci sono tutta una serie di attività che occupano molto tempo perché significa rapporti con i condomini, con i quartieri, valutazioni sul dimensionamento dei cassonetti e sulla modalità di conferimento. Nei condomini, ad esempio, esiste una componente non domestica e bisogna distinguere bene i rifiuti per evitare confusione", spiega Cavallo, sottolineando l'importanza di un dialogo costante con le realtà locali per una gestione più efficace dei rifiuti.

Parallelamente, si lavora al piano di regolazione personale, con obiettivi chiari da condividere con i dirigenti comunali. "Abbiamo già raggiunto un primo traguardo sui rifiuti. Ora ci concentriamo sul piano anti-rumore, con l'obiettivo di sistemare la situazione entro l'estate".

La zonizzazione acustica è un tema che necessita di studio e approfondimento. "Una sorta di piano partecipato, cosa che feci già nel primo mio mandato, nel 1998-99, con l'ingegnere Novello, dirigente dei Lavori Pubblici ad Alba. Credo che vada ripreso. Anche in questo caso ci vuole consapevolezza: un'attività commerciale o produttiva deve avere le sue normali esigenze, ma d'altro canto se si trova in un'area residenziale ci deve essere rispetto reciproco".

Sul fronte del decoro urbano, Cavallo ha chiesto il supporto di Ascom e dei commercianti locali. "Il commercio locale è un ottimo presidio territoriale e può dare un contributo fondamentale alla sensibilizzazione sul rispetto degli spazi pubblici. Non si tratta solo di evitare l'abbandono dei rifiuti dopo le manifestazioni o i mercati comunali, ma anche di mantenere ordine e decoro in tutte le aree della città. Abbiamo già avviato un dialogo con i commercianti per trovare soluzioni condivise. Nel 1998 avevo già istituito un regolamento in tal senso e credo che oggi sia il momento di riprendere e aggiornare quell'impegno. L'obiettivo è migliorare l'estetica e la vivibilità degli spazi urbani, con un'attenzione particolare alle aree più frequentate".