Dal 1° agosto a Niella Tanaro torna "Musica sull'aia"

A partire da domenica 1° agosto al via la XXVII edizione di "Musica sull'aia", rassegna concertistica, organizzata dalla "Pro Niella Tanaro che, dal 1995 promuove e diffonde la musica dotta e popolare facendo rivivere i cortili del paese.

"Vista l’incertezza del momento e la scelta di rispettare la normativa anti Covid 19, i quattro concerti in calendario si svolgeranno alle 21 sulla piazza comunale Giondo nel centro storico del Borgo" - spiega Emanuele Rovella, presidente della "Pro Niella Tanaro".

IL PROGRAMMA

Domenica 1° agosto il concerto di apertura “Nella vecchia fattoria” con il Quartetto Ritmo, piacevole e coinvolgente gruppo che propone brani dedicati agli animali nella canzone italiana.

Domenica 8 agosto il concerto “Landscapes – itinerario in musica attraverso reali ed immaginari del nostro tempo”, dedicato ai paesaggi nella storia della musica, dal Rinascimento fino alle canzoni dei Beatles; i quattro cantanti saranno accompagnati dal maestro Giulio Laguzzi al pianoforte.

Giovedì 12 agosto il duo di chitarre Dodicisuoni, composto dal figlio d’arte Federico Briasco e da Alberto Montano, si esibirà con “Ritratti in musica”, interessante descrizione d’ambienti musicali nei secoli.

Domenica 22 agosto vedrà l’esibizione di Carlo Aonzo (mandolino), e di Claudio Bellato (chitarra) nel concerto “Variazioni a mandolino e chitarra”. Aonzo, stimato professore di mandolino classico in tutto il mondo ed appassionato studioso della storia mandolinistica italiana e non solo, è da anni una puntuale presenza nelle edizioni di “Musica sull’Aia”, dove riscuote sempre notevoli apprezzamenti per i suoi ammirevoli virtuosismi.

Alcune serate vedranno la partecipazione del niellese professor Andrea Maia che interverrà con curate e curiose introduzioni letterarie inerenti il programma musicale.

L’ingresso è libero ed è gradita un’offerta libera per aiutare la Pro Niella Tanaro a sostenere tale lodevole e importante iniziativa culturale.