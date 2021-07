Dogliani, in paese due nuovi bagni automatizzati e autopulenti

A tempo di record è stato predisposto e installato un nuovo bagno automatizzato e autopulente in piazza Einaudi. Si tratta di un intervento coordinato dal consigliere Antonio Bosio, pensato per rispondere alle necessità di igiene, praticità e accoglienza per visitatori, turisti, operatori mercatali e cittadini doglianesi.



Un bagno pubblico di questo tipo è tra i primi realizzati nei piccoli comuni della nostra zona: in particolare è stato posto in piazza Einaudi in modo da essere disposizione delle adiacenti aree mercatali.



Attualmente la struttura, un parallelepipedo realizzato in cemento armato, non è ancora sufficiente a coprire l'intera area mercatale, ma è in programma l'installazione di secondo bagno automatico nei pressi di piazza Confraternita.



Il servizio di lavaggio e igienizzazione garantisce una pulizia completa a ogni utilizzo mediante un velo d'acqua interno al vaso igienico e un lavaggio contemporaneo di tutto il pavimento. È inoltre previsto un servizio di sorveglianza e manutenzione periodica a cura di addetti incaricati dal Comune.



La struttura è stata posizionata in modo consono nel contesto urbanistico della piazza, con la scelta di una tinteggiatura tenue e simile a quella degli immobili circostanti.



Il bagno è agibile anche per utenti con disabilità. Il costo del servizio è di 50 centesimi. La gettoniera è blindata e posizionata all'esterno, alla destra della porta di accesso.