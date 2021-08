Alba: il complesso di case via Pinot Gallizio messo in sicurezza dopo i danni del maltempo

Lungo intervento di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco di Alba che hanno lavorato dalle 23 di ieri sera fino all'una di questa notte in via Pinot Gallizio per rendere sicuro l'edificio di case popolari di proprietà dell'Atc.

Un lavoro complesso sui ponteggi allestiti sulla struttura e reso necessario dopo i danni provocati dalla tromba d'aria che ieri ha colpito tutta la provincia Granda.

Il complesso comprende oltre 30 unità abitative distribuite su sei piani e al momento è oggetto di di lavori di riqualifica energetica. Il maltempo di ieri aveva alzato pedane, passerelle e materiali utilizzati nel cantiere che sono stati rimessi in sicurezza dei Vigili del Fuoco.