Golf Bespoke Shoes: le scarpe da golf personalizzabili fatte a mano

Ci sono sport in cui è necessaria una tipologia di abbigliamento adeguata. Ma la funzionalità non è tutto. C’è anche il design. Se per la corsa si cercano scarpe ammortizzate, per il golf è importante prediligere scarpe in grado di funzionare al meglio su terreni sia erbosi che secchi. Ma se vi dicessimo che oltre alla pura tecnica esiste un brand handmade che produce scarpe personalizzate? Stiamo parlando di Golf Bespoke Shoes, (www.golfbespokeshoes.com) un marchio specializzato che ha saputo fare della personalizzazione e dell’artigianalità un tratto distintivo.

Golf Bespoke Shoes: l’azienda

Golf Bespoke Shoes è un marchio che nasce per soddisfare le esigenze dei clienti appassionati di golf che cercano nella calzatura un buon connubio tra design e qualità. Golf Bespoke Shoes è un’azienda con un team di artigiani esperti pronta a regalare un sogno: scarpe fatte a mano su richiesta, proprio come una volta, scegliendo materiali di prima qualità. Se stai cercando un accessorio di lusso e allo stesso tempo la personalizzazione del made-to-order, Golf Bespoke Shoes fa al caso tuo. Come funziona il progetto? Attraverso un configuratore, anche da casa tua puoi personalizzare il prodotto scegliendo la tipologia di pelle, il colore e ovviamente dettagli come suola e lacci. Vuoi qualcosa di ancora più esclusivo? Golf Bespoke Shoes ti dà la possibilità di incidere le tue iniziali sul tallone della scarpa.

Golf Bespoke Shoes: design e stile per scarpe da golf

Golf Bespoke Shoes è un progetto ambizioso che continua a crescere e viene apprezzato soprattutto da sportivi; le scarpe da golf personalizzate sono realizzate artigianalmente con una grande ricerca di materiali e dettagli. Tra le tipologie di materiali preferite da Golf Bespoke Shoes ci sono la pelle di struzzo, di alligatore e di pitone ma anche quella di camoscio e vitello. A fare la differenza sono anche le lavorazioni delle stesse.

Golf Bespoke Shoes: le scarpe da golf luxury

Il fondatore del brand, Christian Z ci tiene a sottolineare come non si parli di esclusività del lusso ma di lusso dell’esclusività. E proprio sul concetto di lusso vorremmo soffermarci; con lusso Golf Bespoke Shoes vuole identificare prodotti artigianali realizzati a mano che vantano una scelta curata di materiali e che offrono la possibilità di personalizzazione: cosa c’è di più prezioso di un prodotto unico? Unicità, ricerca e qualità si uniscono dando vita ad una gamma di scarpe sportive di lusso.

Perché acquistare Golf Bespoke Shoes

Christian Z, fondatore di Golf Bespoke Shoes ti svela anche alcuni motivi per acquistare le scarpe da golf personalizzate di Golf Bespoke Shoes:

Scarpe personalizzate made-to order – cosa c’è di meglio di sentirsi unici? Attraverso il sito di Golf Bespoke Shoes puoi pianificare con un configuratore le tue scarpe da golf che verranno quindi realizzate su ordinazione rispecchiando i tuoi gusti. Marcia in più? Puoi anche fare incidere le tue iniziali per renderle ancora più esclusive.

– cosa c’è di meglio di sentirsi unici? Attraverso il sito di Golf Bespoke Shoes puoi pianificare con un configuratore le tue scarpe da golf che verranno quindi realizzate su ordinazione rispecchiando i tuoi gusti. Marcia in più? Puoi anche fare incidere le tue iniziali per renderle ancora più esclusive. Comodità e non solo design – abbiamo parlato molto di estetica; le scarpe di questa azienda però non sono solo belle da vedere ma anche comode da indossare. In modo particolare la linea Spikeless risulta così comoda da essere utilizzata non solo durante il gioco ma anche fuori dal campo da golf per completare look nel tempo libero.

– abbiamo parlato molto di estetica; le scarpe di questa azienda però non sono solo belle da vedere ma anche comode da indossare. In modo particolare la linea Spikeless risulta così comoda da essere utilizzata non solo durante il gioco ma anche fuori dal campo da golf per completare look nel tempo libero. Calzata imbattibile – la scelta di materiali di prima qualità dà vita ad una collezione di scarpe confortevoli con una calzata imbattibile. Indossate sono come una seconda pelle e questo aspetto è frutto di anni di esperienza nel settore della pelletteria e delle calzature.

– la scelta di materiali di prima qualità dà vita ad una collezione di scarpe confortevoli con una calzata imbattibile. Indossate sono come una seconda pelle e questo aspetto è frutto di anni di esperienza nel settore della pelletteria e delle calzature. Gamma estesa di prodotti – oltre alla possibilità di personalizzazione di tutti i dettagli delle scarpe, Golf Bespoke Shoes offre una vasta scelta di modelli frequentemente aggiornati. Sull’altra piattaforma www.bespokeshoes.it sono presenti infatti, le linee casual, sportive o da cerimonia, per la definizione di uno stile 2.0 dei nuovi consumatori.

– oltre alla possibilità di personalizzazione di tutti i dettagli delle scarpe, Golf Bespoke Shoes offre una vasta scelta di modelli frequentemente aggiornati. Sull’altra piattaforma sono presenti infatti, le linee casual, sportive o da cerimonia, per la definizione di uno stile 2.0 dei nuovi consumatori. Rapporto diretto con l’artigiano – anche se la personalizzazione avviene da remoto tramite un configuratore online, il cliente viene affiancato ad un artigiano che ha lo scopo di guidare e aiutare in tutto il processo creativo.

Come scegliere le scarpe da golf adatte a te

La caratteristica fondamentale di una buona scarpa da golf è il grip sul terreno che deve essere ottimale per garantire stabilità durante lo swing, per questo motivo molti modelli sono dotati di tacchetti o chiodi noti al personale del settore come “spike”. Il design però è qualcosa di estremamente funzionale: puoi spaziare da scarpe dal look ginnico ad altre dal design vintage. In commercio esistono fondamentalmente due tipologie di scarpe: quelle con tacchetti, pensate solo per il gioco del golf, e quelle con suola spikeless adatta a terreni asciutti ma anche ad essere utilizzate fuori dal campo.