Cambiamenti temporanei di orario per alcuni servizi comunali di Bra

Il mese di agosto vedrà cambiamenti di orario per alcuni servizi comunali. Chiude così al pubblico da lunedì 9 a mercoledì 25 agosto 2021 l’ufficio Informagiovani, sito all’interno di Palazzo Mathis. Pausa estiva dal 12 al 19 agosto anche per lo sportello “Al Elka”, che fornisce un servizio di consulenza ai cittadini di origine straniera. Lo sportello, accessibile dal cortile di Palazzo Garrone, tornerà operativo giovedì 26 agosto.

Nessuna chiusura per l’Ecosportello di corso Monviso, così come nessuna variazione al calendario della raccolta rifiuti stabilito a inizio anno. Regolare il funzionamento degli altri uffici comunali, che rimangono accessibili solo dietro prenotazione.

Anche la Biblioteca di Bra non va in vacanza. Per tutto il mese di agosto la struttura di via Guala rimarrà fruibile con i consueti orari: la sala adulti sarà aperta il lunedì dalle 14 alle 18.30, dal martedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.30, il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. La consultazione dei libri a scaffale è ammessa in forma contingentata, mentre a partire dal 6 agosto la permanenza nella sala studio interna – ma a non quella esterna – è condizionata al possesso di Green pass (solo per i maggiori di 12 anni). Rimane sempre attiva la possibilità di prenotare volumi telefonicamente o via mail, per poi recarsi sul posto per il ritiro e la riconsegna.

Il possesso del Green pass verrà richiesto anche per l’accesso ai musei civici cittadini, aperti tutto il mese di agosto con i consueti orari ma previa prenotazione con almeno un giorno di anticipo secondo le modalità indicate sul sito www.turismoinbra.it.