Noleggio a lungo termine per aziende e professionisti: caratteristiche e vantaggi

Sia che si tratta di un’azienda, sia che si stia parlando di un professionista con partita IVA, una delle esigenze primarie da tenere in considerazione è sicuramente quella che ha ad oggetto la propria mobilità.

Infatti, sia in riferimento al trasporto delle merci e dei prodotti, ma anche molto più semplicemente in riferimento agli spostamenti per ragioni commerciali o per andare a fare visita a dei clienti, è chiaro che è fondamentale individuare i mezzi giusti e conservare, in modo particolare, un rapporto economico tra costi e vantaggi sempre interessante.

Ecco spiegato il motivo per cui, nel corso degli ultimi, sta prendendo sempre più piede il noleggio a lungo termine per aziende e professionisti. Sono tantissime le piattaforme, come si può facilmente intuire, che si sono diffuse online nel corso degli ultimi tempi, come ad esempio Syntonia , e che hanno ottenuto un successo davvero non indifferente.

I servizi compresi in un unico canone

Una delle principali caratteristiche del noleggio a lungo termine è sicuramente quella di poter sfruttare delle vetture differenti. Quindi, si possono noleggiare sia auto che scooter, ma anche dei veicoli tipicamente commerciali, senza dover prendere in considerazione delle enormi immobilizzazioni di soldi, oltre che un periodo di tempo che è compreso tra 18 e 72 mesi.

Nel corso di tale periodo, ecco che la sola somma che si dovrà pagare è quella riferita al canone mensile, che si caratterizza per essere fisso e, al contempo, prestabilito. Quindi, tale canone andrà a comprendere un po’ tutti quei servizi che sono necessari per sfruttare in maniera adeguata la vettura.

Scendendo un po’ di più nei particolari, si può scoprire come il canone mensile includa l’uso del veicolo, l’assistenza stradale h24, ma anche un gran numero di tasse, come nel caso del bollo auto, le attività di manutenzione ordinaria e pure quella straordinaria, ma anche l’assicurazione che, nella maggior parte dei casi, va a comprendere incendio, furto, kasko e la polizza cristalli.

Da notare come gli imprenditori, dal punto di vista della gestione, non dovranno assumersi alcun tipo di impegno in riferimento alla vettura che viene presa a noleggio, visto che non dovranno occuparsi nemmeno dei rinnovi periodici di ciascuna polizza.

Una gran varietà di scelta

Un altro aspetto particolarmente vantaggioso per tutti coloro che decidono di optare per il noleggio a lungo termine è senza ombra di dubbio rappresentato dal fatto di poter godere di un’ampia varietà di scelta. Infatti, i clienti potranno decidere di optare per veicoli di ogni tipo e che sono in grado di adattarsi a un gran numero di esigenze differenti.

Giusto per fare un esempio, si potrà decidere di puntare su una city car, qualora la propria necessità principale sia quella di mettere a disposizione dei propri collaboratori in azienda un’auto con cui muoversi in maniera rapida e al contempo molto pratica all’interno dei confini cittadini.

Altrimenti, si può scegliere di noleggiare anche degli scooter, qualora la necessità dovesse essere quella di dotarsi di un livello di agilità superiore nel corso dei vari spostamenti. Quest’ultima è una soluzione che va decisamente di moda in tutte quelle città che si caratterizzano per avere un traffico particolarmente elevato, oppure quando il lavoro che si deve svolgere riguarda il settore delle spedizioni e della logistica.

Non solo, dal momento che si può scegliere anche di puntare su una vera e propria flotta di autocarri, così come di veicoli commerciali di cui dotare i propri dipendenti in riferimento alle operazioni di trasferimento e trasporto della propria merce. Uno dei grandi vantaggi del noleggio a lungo termine è sicuramente quello di poter garantire una notevole personalizzazione dei propri veicoli, apportando dei cambiamenti all’intera flotta anche dopo qualche anno di utilizzo dei veicoli.