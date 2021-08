Raggiunti nonostante il maltempo gli alpinisti in difficoltà sulla cresta Est del Monviso

Sono stati raggiunti dalle squadre del soccorso Alpino gli alpinisti bloccati sulla cresta est del Monviso. Al momento, stando a quanto riferito dalle squadre sul posto, si trovano in discrete condizioni fisiche. Si procederà quindi ad accompagnarli in salita verso il Passaggio della Lepre per poi traversare sulla via normale e scendere a valle.



La chiamata era stata lanciata intorno alle ore 12,30 di oggi, sabato 7 agosto, per una richiesta di aiuto da parte di una cordata di alpinisti rimasta bloccata, dopo aver perso la via di salita lungo la cresta Est del Monviso.



Il gruppo era bloccato all'incirca all'altezza dei Torrioni di Saint Robert. Le operazioni di recupero con elicottero sono state complicate dalle avverse condizioni meteo in quota. Il mezzo aereo è riuscito a trasportare una squadra a valle del Bivacco Andreotti. I tecnici hanno risalito la via normale, attraversato lungo il passaggio della Lepre lungo sulla per raggiungere più celermente la cresta Est.



Contemporaneamente un'altra squadra si è direzionata a piedi alla base della cresta per eventuale soccorso. Allertati anche i vigili del fuoco.