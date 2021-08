Fabio Fazio al Castello della Manta: parlerà con i giovani di ambiente e natura

Un appuntamento d’eccezione nel calendario di vie di Natura e Cultura, nella Riserva della Biosfera del Monviso – Mab Unesco, progetto avviato dal FAI al Castello di Manta, nel mese di giugno- luglio.

Mercoledì 18 agosto nel giardino del maniero, alle 15.30 ci sarà Fabio Fazio, il notissimo conduttore ed ideatore di "Che tempo che fa" di Rai Tre, uno dei programmi di punta delle reti televisive RAI, già accostato all’iconico ‘David Letterman Show’ che ha spopolato nel mondo.

Fazio, che è anche autore, regista e giornalista, ha accettato con entusiasmo di "entrare" nel programma FAI mantese che ha un focus negli incontri tra giovani e grandi “testimoni” della società sui temi di natura e ambiente, di valorizzazione e cura e in una formula già sperimentata con successo con Carlo Petrini di Slow Food e il meteorologo Luca Mercalli.

Un programma fatto anche di visite tematiche, passeggiate, racconti alla scoperta dell'ambiente e dei paesaggi intorno al castello, circondato da Alpi Marittime e Cozie e dal simbolico Monviso, finalizzato, in modo particolare, all’informazione e formazione delle nuove generazioni. a cui sarà affidato il patrimonio artistico e ambientale in questione.

Per questo Fazio sarà al castello, mercoledì, in una sorta di tavola rotonda in dialogo con i giovani. Si tratta di un gruppo formato da “rappresentanti dei Gruppi FAI Giovani del Piemonte, scout, membri di associazioni giovanili impegnate sul fronte della cittadinanza attiva (Friday’s for future, campi formativi del Parco del Monviso, gruppo attivo per la candidatura di Saluzzo a Capitale della Cultura 2024) giovani delle vallate montane intorno a Manta, inseriti in progetti territoriali di valorizzazione locale” come spiegano gli organizzatori.

Una opportunità per loro di dialogare, in un contesto informale ai piedi del cedro centenario del giardino, sui grandi temi della salvaguardia di Ambiente, Cultura e Natura, sfide del futuro, mission del Fai, con il conduttore ligure che porterà la sua convinzione green e la ricchezza di opinioni di chi ha visto nel salotto televisivo di Che Tempo che fa innumerevoli personaggi: da attori a politici, da Maradona a Barak Obama, una delle interviste più importanti della sua carriera.

Fazio ha sempre dato ampio spazio al mondo alpinistico, alle imprese, ai grandi personaggi del mondo verticale da Walter Bonatti, suo mito, a Messner, come allo spirito della montagna e alla sua etica. Vive in un paesino ligure ma ha la passione dei monti, che considera un libro di filosofia e conosce le Alpi del Cuneese, dove veniva da piccolo a sciare.

Per partecipare all’incontro è necessario il green pass o il test antigienico rapido (entro le 48 h). Ingresso dalle 15 per i controlli.

Per informazioni e prenotazioni: mail faimanta@fondoambiente.it tel. 0175 87822.