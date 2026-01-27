Saluzzo, “Tracce nella memoria”: un reading per i 50 anni de Il sistema periodico

Lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 17.30, il Monastero della Stella di Saluzzo ha ospitato "Tracce nella memoria", un reading dedicato a "Il sistema periodico di Primo Levi", a cinquant’anni dalla sua pubblicazione. L’iniziativa si è inserita nel solco delle riflessioni sull’antifascismo della memoria, attraversando mezzo secolo di storia, dal 1975 al 2025.

L’organizzazione dell’evento è stata curata da Sandro Capellaro, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Il reading ha preso le mosse da uno dei testi più emblematici di Levi, in cui scienza, autobiografia e testimonianza civile si sono intrecciate, restituendo una narrazione profonda sull’esperienza umana e sulla responsabilità della memoria.

Sono intervenuti Maria Virginia Aprile, Giorgio Berardo, Piera Comba e Giorgio Lusso, con contributi che hanno dialogato tra storia, letteratura e impegno civile.

Ad accompagnare le letture è stato l’intervento musicale di Giorgio Signorile, insieme agli allievi di chitarra del 3° I.C. Cuneo “Viale Angeli” – plesso “D’Azeglio”, in un intreccio di parole e musica che ha coinvolto anche le giovani generazioni.

L’iniziativa è stata promossa da Arci Saluzzo, dall’Istituto Storico della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo e dall’ANPI provinciale di Cuneo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e il patrocinio della Città di Saluzzo.

Un appuntamento che ha invitato a rileggere Primo Levi non solo come scrittore e testimone, ma come voce ancora necessaria per interrogare il presente attraverso la memoria del Novecento.

