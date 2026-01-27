 / Economia

Economia | 27 gennaio 2026, 16:00

Cantina vinicola cerca impiegato/a contabile con esperienza

Sei un esperto di contabilità con la passione per il mondo del vino? Unisciti a una realtà vitivinicola in crescita. Richiesti almeno 5 anni di esperienza.



Una cantina vinicola è alla ricerca di un impiegato o un’impiegata contabile con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo. La risorsa selezionata si occuperà delle principali attività di contabilità e amministrazione, contribuendo alla gestione operativa dell’azienda.

La posizione è rivolta a candidati con una solida preparazione in contabilità generale, gestione documentale e adempimenti amministrativi. L’esperienza pregressa rappresenta un requisito fondamentale per l’inserimento.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email:

violetta@mascarello.com

Un’opportunità professionale per chi desidera lavorare nel settore vitivinicolo, all’interno di una realtà strutturata e in crescita.

