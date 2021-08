A Ceresole d'Alba, prosegue anche ad agosto la mostra di Zhang Hong Mei

Anche ad Agosto presso la chiesa della Madonna dei Prati di via Madonna dei prati 1, con ingresso gratuito, sarà possibile visitare la mostra di arte contemporanea della nota artista cinese Zhang Hong Mei.

In parallelo presso la pregevole location dello spazio Musa di via della Consolata a Torino sarà possibile visitare una seconda mostra personale "gemella" di quella Ceresolese dedicata sempre all' artista cinese.

Zhang Hongmei, è una delle artiste più originali ed interessanti della scena contemporanea cinese, già ospite recentemente della Biennale di Venezia, a Torino con 3 location diverse e 3 progetti diversi in contemporanea con le sue installazioni, quadri, sculture, bronzi, vasi e gioielli.

Il suo lavoro, totalmente innovativo e unico nel panorama artistico ne fa una delle più originali sorprese del panorama cinese. Artista completa realizza oltre ai dipinti, sculture, ceramiche, tessuti delle grandi case di moda, scenografie teatrali, video oltre ad essere insegnante di disegno tessile e vicedirettrice del dipartimento presso la Shandong University. Zhang Hongmei rappresenta una generazione che, diversamente dalla precedente, non si è adagiata su una facile rilettura della produzione artistica occidentale, ma ha attuato una presa di coscienza della propria storia, recuperando un personale senso estetico e solide qualità pittoriche, attirando così l'attenzione del mercato e della critica più attenti. La sua intensa attività espositiva comprende mostre e collaborazioni negli Stati Uniti, nel centro e sud America e, in Europa, al Centre Pompidou di Parigi (2012), all'Istituto Culturale Cinese di Berlino (2012), a quello di Madrid (2013), e alla Biennale di Venezia (2015) nell'ambito del “Friendship Project China” promosso dalla Repubblica di San Marino.



A Ceresole l'artista proporrà alcune opere significative tra le quali spiccano un ciclo pittorico dedicato alla Passione di Cristo e altre opere di rilievo che fanno parte della produzione personale.

L'ingresso alla mostra è libero .