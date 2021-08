Aprire un salone di barbieri a Cuneo: a chi rivolgersi?

Se abitate a Cuneo e avete intenzione di aprire un salone di barbieri, ecco qui di seguito alcuni consigli. Innanzitutto, è necessario essere in possesso di una qualifica che vi abiliti alla professione di barbiere. Poi, per realizzare il progetto, dovrete assolutamente redigere un business plan, trovare un locale adatto ed allestirlo con tutto l’occorrente, espletare le formalità burocratiche e rispettare le normative applicabili ai saloni di barbieri e parrucchieri.

Sempre più uomini hanno riscoperto la gioia di un bel taglio di capelli, di una rasatura profonda dopo un bell'impacco caldo che scioglie tutte le tensioni o di un paio di baffi curati al millimetro. Pertanto il lavoro è assicurato!

E' indispensabile la qualifica di barbiere?

Certamente sì! Si può aprire un salone solo se si è in possesso di alcuni requisiti: primo tra tutti, la qualifica professionale di barbiere, parrucchiere o acconciatore, senza la quale si rischia la sospensione dell’attività, oltre che di andare incontro a sanzioni amministrative (leggi: multe salate!).

Per essere abilitati bisogna aver fatto almeno due anni di apprendistato o tre anni di lavoro qualificato e 300 ore di corso. Oppure aver frequentato per tre anni una scuola professionale con indirizzo “operatore del benessere: acconciatore”, cui seguiranno 500 ore di stage a contatto col pubblico.

Cosa serve per aprire un salone da barbiere?

Per aprire un salone da barbiere, avrete bisogno, pertanto, di una qualifica professionale, di una serie di autorizzazioni, oltre che di un locale adeguato e, naturalmente, degli arredi e dell'attrezzatura. Ma non è tutto!

Sul piano fiscale dovrete iscrivervi al Registro delle Imprese, aprire una posizione INPS e INAIL per voi (e per eventuali dipendenti), comunicare al Comune l'inizio attività - inviando la SCIA agli sportelli SUAP - per esporre l'insegna e, soprattutto, aprire come barbieri/parrucchieri la Partita Iva .

Oltre a questo dovrete tenere in considerazione anche alcuni aspetti pratici, come l’acquisto o l’affitto di un locale, e come dicevamo prima, prevedere le spese per l’arredamento e le attrezzature necessarie per poter lavorare come: forbici, rasoi, shampoo, prodotti per la barba e, infine, registratore di cassa per la vendita. Un ultimo consiglio per avviare un'attività di barbiere in totale sicurezza, è quello di stipulare una polizza assicurativa che vi tuteli per ogni eventuale imprevisto o incidente sul lavoro e, nel caso abbiate dei dipendenti, che possa coprire l’intero staff (danni ed infortuni compresi).