Gioco online in Italia: +15% a marzo 2024 nel rapporto anno su anno

Se prendiamo in considerazione i dati relativi al settore dell'iGaming registrati a marzo 2024 e li confrontiamo con quelli registrati nello stesso mese dello scorso anno, scopriamo che c'è stato un incremento del 15% circa per quanto concerne il fatturato e le attività legate al settore. Questo dimostra per l'ennesima volta che parliamo di una realtà in costante crescita, che negli ultimi anni, con lo sviluppo della digitalizzazione nel nostro Paese , ha preso sempre più piede e ha registrato dei numeri sempre più elevati. I videogiocatori giocando online hanno riscoperto dei vantaggi e dei benefici che il comparto fisico non può assicurare, come ad esempio la possibilità su tutte di accedere alle proprie attività ludiche preferite in qualunque luogo ed in qualsiasi momento.

Inoltre, le piattaforme di casinò online mettono a disposizione dei propri clienti delle promozioni e dei bonus che le sale da gioco fisiche non offrono, come bonus di benvenuto, con deposito, senza deposito e free spin per le slot da bar . In certi casi, c'è anche l'opportunità di accedere ai giochi tramite la modalità for fun, che permette ai giocatori di giocare inizialmente con dei soldi finti per capire lo sviluppo del gioco prima di accedervi con del vero denaro. Tutti questi fattori hanno portato ai numeri che, analizzati e raccolti nel Libro Blu 2022, vi sveleremo nelle prossime righe.

I dati del Libro Blu 2022

Se parliamo solo ed esclusivamente di raccolta online nel corso del 2022, allora tocchiamo quota 73 miliardi di euro, sui quali hanno inciso notevolmente i giochi di carte e i giochi di sorte a quota fissa. Mentre sono aumentati il Bingo e i giochi a base sportiva, è stata registrata una leggera diminuzione per quanto concerne le Lotterie istantanee e il Lotto. Se prendiamo come riferimento le attività che hanno a che vedere con la branca del Poker, invece, vediamo come il Poker MTT abbia registrato un dato di spesa identico allo storico, mentre c'è stata una leggera crescita per quanto concerne il Poker Cash.

Il ruolo delle macchinette da bar sul web

rendendosi protagoniste degli incassi erariali