Salento ionico: quali sono le 5 spiagge più belle

1. Torre Pali

Quando si parla di Torre Pali, si fa riferimento a una delle più belle località balneari della costa ionica del Salento. Dominata da un'antica torre di avvistamento che risale al XVI sec., la spiaggia di Torre Pali è un ampio arenile di sottile sabbia dorata che degrada lentamente in un mare cristallino, perfetto per nuotare o per fare immersioni. È la destinazione che fa al caso tuo se sei alla ricerca di un posto tranquillo dove trascorrere le tue vacanze estive.

2. Lido Marini

A poca distanza da Torre Pali, si trova Lido Marini, una località altrettanto meritevole di attenzione. Ancora una volta, la spiaggia rappresenta l'attrazione principale della zona che attira moltissimi turisti ogni estate. Se cerchi sole, mare cristallino e relax, Lido Marini è l'ideale grazie anche a tanti stabilimenti balneari attrezzati. Sul lungomare, trovi anche numerosi locali e ristoranti che cucinano pesce fresco appena pescato; insomma, tutto quello che ti serve per una vacanza senza pensieri!

3. Torre San Giovanni

Più a nord sulla costa, si trova Torre San Giovanni che è rinomata in lungo e largo per via delle sue incantevoli lunghe spiagge sabbiose bagnate da un mare incantevole. È una destinazione abbastanza popolare grazie a questo scenario da cartolina composto di un arenile sabbioso e acque che più cristalline non si può. Il mare è per lo più tranquillo e i fondali bassi affinché anche i più piccini possano fare il bagno senza pericoli. Inoltre, tieni presente che la località vanta anche una frizzante vita notturna grazie a bar, ristoranti e locali dove fare un aperitivo o ballare con i piedi immersi nella sabbia.

4. Torre Mozza

Dovrebbe ormai esser chiaro che la zona è disseminata di torri di avvistamento che oggi danno il nome a località e spiagge annesse. È il caso di Torre Mozza dove scovare un litorale di sottile sabbia dorata che luccica. Le calme e trasparenti acque del mar Ionio sono un chiaro invito a nuotare o anche praticare sport acquatici. Se non desideri altro di una vacanza confortevole, i lidi di Torre Mozza sono pronti ad accoglierti con il tipico calore dei pugliesi.

5. Pescoluse

La lista delle località più belle della parte più a sud del Salento ionico, non poteva che concludersi con la famosissima Pescoluse. È forse proprio questa località che ha reso il Salento tanto popolare e ambito negli ultimi anni. Il motivo è presto detto: se arrivi a Pescoluse, sei subito rapita e abbagliata dall’incredibile bellezza dell'arenile. Davanti ai tuoi occhi si apre un’ampia e lunga distesa di sabbia chiara che mette ancora più in risalto l'azzurro del mare. Con la bassa marea, emergono porzioni di sabbia a largo, dando ancora di più l'impressione di esser stata catapultata alle Maldive. Insomma, è la destinazione che fa per te se cerchi un’atmosfera tropicale paradisiaca.