Rifiuti a terra e cestini a pochi metri: succede ogni sera in corso Giolitti a Cuneo

Gentile direttore,

ogni sera le panchine di corso Giolitti sono meta di maleducati che lasciano così i rifiuti (i cestini sono a pochi metri). Ci si stringe il cuore di fronte a questi spettacoli e vige un senso di impotenza molto pericoloso.

Il Comune e le forze dell’ordine non hanno i nostri stessi occhi? Volgere lo sguardo dall’altra parte non fa parte di una società civile e bisogna EDUCARE chi non lo è, anche con multe se necessario. Ma che lo diciamo a fare… tanto il mattino dopo lo spazzino pulisce tutto… e così la sera si può sporcare di nuovo!

Come è peggiorato il nostro (ex) bel centro città…

Un cittadino di Cuneo