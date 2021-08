In arrivo calo termico, annuvolamento e temporali

Una saccatura di aria fresca si muoverà progressivamente dalla Germania verso la regione alpina favorendo un'intensificazione di fresche ed umide correnti Nord Orientali che coinvolgeranno progressivamente il Nord Ovest, con instabilità prima sul Piemonte, in estensione verso il fine settimana anche su Liguria. Generalizzato calo termico.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

- Da oggi a giovedì 19 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso il mattino, con annuvolamenti cumuliformi pomeridiani e qualche temporale di sfondamento anche intenso tra stanotte e domattina a macchia di leopardo su tutto il Piemonte. Annuvolamenti irregolari su Liguria anche domani, mentre su Piemonte saranno ancora possibili temporali. Poi variabile con annuvolamenti irregolari.



Termometro in discesa sui valori massimi e minimi da domani. Minime in pianura intorno 17- 19°C e massime 23 - 27°C. Al mare minime intorno 18- 22°C e massime 25-26°C.



In pianura moderati da Sud al mare forti da Nord.



- Da venerdì 20 agosto

Annuvolamenti irregolari il pomeriggio a ridosso dei rilievi , possibile instabilità per il week-end.



