Anziano investito in viale Sarrea a Dronero: ancora un episodio legato alla scarsa visibilità

È l’ennesimo episodio in viale Sarrea a Dronero, dove soprattutto in determinate ore del giorno il sole offusca la visuale. Questa mattina, giovedì 17 luglio, un signore di ottant’anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada.



L’uomo al momento dell’incidente non si trovava sulle strisce pedonali e fortunatamente l’auto stava viaggiando ad una velocità molto bassa. L’urto non è stato quindi violento, anche se molto è stato lo spavento.



Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri e l’ambulanza. Il signore, che ha riportato delle ferite sulle ginocchia, è stato medicato e trasportato in codice verde all’ospedale.