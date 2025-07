A Dronero il gruppo musicale Gipsy Friends per l’ultima serata di “Concerti in cortile”

È in arrivo a Dronero l’ultima emozionante ed imperdibile serata di “Concerti in cortile”, nella splendida cornice di uno degli edifici più storici e caratteristici, nonché sede del Civico Istituto Musicale: Palazzo Savio.



Appuntamento domani sera, venerdì 18 luglio, alle ore 21 con il gruppo musicale Gipsy Friends.



Loro sono Michele Menardi Noguera, Federico Briasco e Giulio Granero: tre musicisti attivi nella provincia di Savona che, nonostante la formazione classica, si sono uniti con l’intento di proporre un programma alternativo, ricco di ritmo ed

improvvisazioni. I brani eseguiti sono tratti dal repertorio Jazz, Blues, Swing, Bossa Nova per arrivare fino al New Flamenco e al Latin Rock.



Michele Menardi Noguera (flauto) si è diplomato al Conservatorio "G. F. Ghedini" di Cuneo. Ha seguito masterclass di flauto con il M° Gustin, Pretto, Baiocco, Alfano, Scappini e Stockhausen. Inoltre, è anche laureato al DAMS di Torino. Nel corso della sua carriera ha collaborato nell’organizzazione della Stagione Musicale “Percorsi Sonori” di Finale Ligure, della rassegna “Musica in Alto” in Valle Grana (CN). È direttore artistico dei “Pomeriggi Musicali” festival patrocinato e finanziato dal Comune di Finale Ligure con il supporto della Fondazione De Mari. Da anni collabora anche all'organizzazione della rassegna teatrale-musicale "Teatro in cortile...e non solo" in provincia di Cuneo, e all'organizzazione della rassegna musicale "Al lume delle stelle" nei comuni di Varazze e Perinaldo. Ha inciso vari Cd e ha collaborato alla realizzazione del DVD della Regione “Stelle di Liguria”. E’ titolare della cattedra di flauto presso l’Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale di Albenga.



Federico Briasco (chitarra), nato a Savona, si è diplomato con il massimo dei voti e la Lode presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova, sotto la guida del padre Pino Briasco. In seguito, si è perfezionato con il concertista internazionale Guillermo Fierens. Ha ottenuto il primo premio a numerosi concorsi, tra i quali spicca il noto Concorso Internazionale “M. Pittaluga” di Alessandria (1994). Tiene regolarmente attività concertistica sia in qualità di solista sia in formazioni da camera. Dal 1992 è docente di chitarra presso l’Istituto Comprensivo “N. Mandela” di Varazze - Celle (SV).



Infine Giulio Granero (chitarra) iniziato lo studio dello strumento con il Maestro Maurizio Ghio, presso la scuola media ad indirizzo musicale di Finale Ligure. Si è poi perfezionato con il Maestro Federico Briasco, con il quale si esibisce regolarmente dal 2021 in repertorio classico e moderno. Ha ottenuto il Primo Premio al Concorso di Albenga (SV) nel 2017 e nel 2019. Nel 2022 si è diplomato al Liceo Scientifico “O. Grassi” di Savona con il massimo dei voti e Lode. Sta frequentando la Facoltà di Matematica presso l’Università di Genova.



“Concerti in cortile è stato un successo - dice la professoressa Rosmarie Braendle, direttrice del Civico Istituto Musicale di Dronero - e quella che ci attende è una serata finale di altissimo livello. Il risultato è frutto della volontà di dare voce alla musica, ma anche di creare unione tra le persone. La musica è un linguaggio che, nella sua espressione, ci connette agli altri e, nello stesso tempo, alla parte più profonda di noi stessi”.



L’iniziativa è organizzata dal Civico Istituto Musicale in collaborazione con il Comune di Dronero. Accesso al cortile da piazza Don Raviolo (via Dietro le Mura). In caso di maltempo la serata si svolgerà nella sala concerti del Civico Istituto Musicale.