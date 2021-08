A Mondovì tornano i "Feu dla Madona"

A Mondovì torna l'appuntamento con i "Feu dla Madòna".

Dopo un anno di stop, a causa dell'emergenza sanitaria, monregalesi e non potranno tornare ad apprezzare lo spettacolo pirotecnico di fine estate nella serata di martedì 7 settembre.

“La nostra - spiega il Vicesindaco Luca Olivieri - è stata una decisione non facile, assunta dopo il confronto con la Questura che, l'anno scorso, aveva posto il divieto a questo tipo di manifestazioni. I Feu sono parte della tradizione della nostra città ed il fatto che vengano lanciati dalla parte alta della città consente di poterli osservare da ogni lato e di godere dello spettacolo nel rispetto delle normative anti-contagio tuttora in vigore, evitando assembramenti ed affacciandosi ai balconi o sparpagliandosi per la città”.

Uno sforzo notevole per regalare ai cittadini e ai turisti un momento di allegria e ritorno alla normalità, senza venir meno alle normative vigenti e celebrare anche la festa patronale della Natività di Maria Vergine dell'8 settembre.