Cuneo: concluso entro fine mese il restyling della pavimentazione della palestra "ex Media 4"

Termineranno entro la fine del mese i lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra principale dell'impianto sportivo "ex Media 4" di Cuneo: verbalizzati nella seduta della giunta comunale del 12 agosto scorso, i lavori rappresentano - nelle parole della stessa assessora Cristina Clerico - "uno dei sentieri attraverso cui si sostanzia la ripartenza post-pandemica dello sport cittadino".

La necessità di realizzare una nuova copertura per il pavimento della palestra è stata confermata dai tecnici comunali, intervenuti a seguito di alcune segnalazioni da parte della Granda Volley Academy ASD - gestore dell'impianto - e nel corso di alcuni sopralluoghi. Lo strato di PVC incollato sul cemento ormai quarant'anni fa presenta numerosi rialzamenti, che rendono la palestra utilizzabile solo parzialmente: danni realizzati dalla normale usura, ma anche da infiltrazioni di acqua dal tetto che hanno compromesso la stabilità della palestra nell'insieme, con problemi di sollevamento del fondo e seri rischi di infortunio per chi ne usufruisce, tra cui le scuole cittadine in convenzione e gli iscritti al corso di laurea triennale SUISM per le ore accademiche di insegnamento del volley.

E' stata proprio la Granda Volley Academy a proporre - lo scorso luglio - la sostituzione del PVC con un nuovo materiale omologato. I lavori sono attualmente in corso - è stato rimosso completamente lo "storico" rivestimento - , per un costo di 51.700 euro coperto in parte dal gestore e in parte da un contributo della Fondazione CRC richiesto dall'amministrazione comunale.

"Terminato l'intervento, simile, sull'impianto Sportarea, ci siamo concentrati sull'ex Media 4 - ha aggiunto ancora Clerico - : si tratta di due strutture fulcro dell'attività sportiva cittadina, che si sta dimostrando sempre più pronta alle sfide della Cuneo post-pandemica".