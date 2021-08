Una biosfera da vivere: quatto giorni in alta val Po con la Delegazione FAI Saluzzo

“Una biosfera da vivere”. L’invito della Delegazione FAI Saluzzo e del Gruppo Giovani è quello di immergersi nell’ambiente dell’alta valle Po, tra Crissolo, Pian della Regina, Pian del Re e “Buco di Viso” in una 4 giorni, dal 2 al 5 settembre.

Un ricco programma accompagnerà a scoprire e conoscere meglio il territorio straordinario che è area Mab Riserva della Biosfera transfrontaliera Monviso, un ecosistema unico a cavallo tra Italia e Francia comprendente il Parco regionale del Re di Pietra e il Parc Naturel Régional du Queyras, dal lato francese, fatto di diversi ecosistemi e diverse condizioni ambientali che vanno dai 450 ai 3841 metri sul livello del mare.

Un’area che con il sigillo del progetto Unesco Mab (uomo/ biosfera) si è impegnata a conservare il paesaggio naturale e l’unicità del territorio, promuovendo le attività umane legate allo sviluppo sostenibile. La filosofia è condivisa dal FAI, declinata in questa proposta dalla Delegazione FAI Saluzzo in collaborazione con il Parco del Monviso.

Maria Cattaneo, Presidente regionale FAI Piemonte e Valle d’Aosta “La proposta si colloca tra le iniziative maggiormente sostenute dal Fondo Ambiente Italiano fin dalla sua costituzione: valorizzare e tutelare gli ecosistemi e il patrimonio ambientale.

Nel programma storia, cultura, tradizioni, musica, suggestive escursioni, il Monviso, le sorgenti del Po, le antiche cave, il Santuario del Martire Chiaffredo, un’immersione tra architettura e natura che include anche la più antica galleria sulle Alpi, il “buco di Viso”, l’ opera di ingegneria civile incredibile, lunga 100 metri costruita nel 1480 dal Marchese di Saluzzo Ludovico II per facilitare gli scambi commerciali con la Francia. L’esperienza è da non perdere, un progetto da diffondere e condividere, per far conoscere un’eccellenza del territorio ma anche per studiare nuove soluzioni possibili, in questi tempi di grandi cambiamenti climatici, nel rapporto uomo/territorio”.

Marco Piccat Capo Delegazione FAI Saluzzo: “E’ la prima volta che si propone un’iniziativa estesa su 4 giorni di seguito. Rivela l’impegno e la responsabilità dei volontari di portare avanti un progetto di questo spessore, tutti uniti per far crescere il FAI saluzzese con l’attenzione rivolta non solo alle eccellenze storico- artistiche ma anche ambientali di Terres Monviso ”.

Dario Miretti, presidente Parco del Monviso: “Come Ente parco siamo molti contenti della collaborazione con il FAI che ha cura dell’ambiente e lavora per la sua conservazione, i nostri punti cardine. Come Parco abbiamo la voglia e volontà di investire sul turismo e territorio. Il nostro Re di Pietra è un fiore occhiello invidiato a livello internazionale che dobbiamo sfruttare in campo culturale, ambientale e turistico”.

Tutte le attività devono essere prenotate on line al seguente indirizzo: faiprenotazioni.fondoambiente.it ed è previsto un contributo minimo variabile Per informazioni: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it.

Dell’iniziativa sono partner: il Comune di Crissolo, Parco del Monviso, area Mab Biosfera Monviso, Diocesi di Saluzzo, Associazione “Sentè Burg”, Associazione culturale G.A.I.A, Pro Loco Crissolo, Monviso Outdoor, Essenza Monviso, Apicoltura Volavia, Associazione Astrofili Bisalta Aps, Terres Monviso. Il programma delle 4 giornate è consultabile sul portale faiprenotazioni.fondoambiente.it e inoltre sulle pagine Facebook e Instagram della Delegazione FAI Saluzzo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Il programma di giovedì 2 settembre a Crissolo, venerdì 3 settembre a Pian della Regina, sabato 4 settembre a Pian del Re, domenica 5 settembre a Pian del Re- Buco di Viso

Giovedì 2 settembre: Crissolo

Banco accoglienza FAI: Santuario di San Chiaffredo Ore 10 – 11 – 14.30 – 15.30: ~ Visite guidate al Santuario di San Chiaffredo, con intervento del dott. Almerino De Angelis, studioso delle forme devozionali ed autore di un libro straordinario sugli ex voto.

~ Passeggiata guidata: “Anello dell’anima” e frazione Borgo, con accompagnatori dell’Associazione Sénte Burg” (Durata 60-75 minuti, difficoltà bassa, sentieri sterrati, necessarie scarpe comode/sportive).

In caso di maltempo: proiezione foto e cartoline d’epoca – Sala delle Guide Ore 15 – 17.30: - Museo di Vita Crissolese, (di fronte al B&;B “Il Bucaneve”- Via Umberto I 42)

Ore 17: Concerto musica occitana (zona pedonale o Sala delle Guide, in caso di maltempo) Per chi volesse godersi tutta la giornata a Crissolo, troverà bar e ristoranti “amici del FAI”, con promozioni e menù a prezzo convenzionato.

Contributo minimo a partire da 3 euro per tutti. Omaggi speciali per gli iscritti FAI. (possibilità di iscriversi in loco, presso il banco accoglienza FAI).

Venerdì 3 settembre: Pian della Regina Banco accoglienza FAI: vicino al monumento “Aquila” all’ingresso del parcheggio Ore 10 – 10.30 – 14 – 14.15: ~ Le erbe officinali: visite in campo e del laboratorio “Essenza Monviso”con la dott.ssa Elisa Tarasco, (durata 45/50min).

~ L’ apicoltura in alta quota: incontro con l’ apicoltore di “Volavìa” e osservazione delle api (durata circa 45/50min) * (* in caso di maltempo entrambe le attività si svolgeranno all’interno del ristorante)

~ Passeggiata guidata alle “cave” Chiavel (Info: durata 60 min. circa, difficoltà bassa, sentieri sterrati, necessarie scarpe da trekking/sportive. Non si effettuerà in caso di maltempo) Contributo minimo (per le tre attività) a partire da: 4 euro per non iscritti FAI, 3 euro per iscritti FAI (possibilità di iscriversi in loco, presso il banco accoglienza FAI)

Ore 17.30: “Un Po di pedalate”. La prima discesa integrale del Po (dalla sorgente alla foce) con una bicicletta a galleggiante. Incontro con Fabrizio Bruno, “Adventure man” e scrittore con singolari exploit al suo attivo, che ci racconterà e illustrerà la sua impresa a pedali. (incontro prenotabile via mail: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it - contributo libero in loco).

Come raggiungere Pian della Regina: con mezzi propri, area parcheggio in loco. Per prenotare pasti e pernottamenti: Rifugio Pian della Regina. 0175 94907 // 333 3142936. rifugiopiandellaregina@gmail.com. https://www.rifugiopiandellaregina.it/

Sabato 4 settembre: Pian del Re Banco accoglienza FAI: vicino al rifugio Mattino: ore 8.45 / 09.15 / 10.15 / 11 ~ Escursioni guidate da accompagnatori turistici e guardia parco ai laghi Fiorenza e Chiaretto. [ Info: adatte anche per famiglie, durata totale circa un un’ora e un quarto (sola andata), in salita. Difficoltà: E. Dislivello 250 m. Attrezzatura consigliata: Scarponcini da trekking o scarpe da escursionismo alte, giacca a vento impermeabile leggera, abbigliamento a strati (prevedere un pile), borraccia].

Contributo minimo a partire da: 4 euro per non iscritti FAI, 3 euro per iscritti FAI. (possibilità di iscriversi in loco, presso il banco accoglienza FAI).

Pomeriggio: Ore 15 “La Riserva della Biosfera transfrontaliera Monviso: ricchezza naturalistica, opportunità per la ricerca e lo sviluppo sostenibile”: incontro col prof. Stefano Fenoglio.

Ore 16.30 “Ludovico II di Saluzzo: un marchese sul Viso “. Incontro col prof. Marco Piccat. Contributo minimo (per i due incontri) a partire da: 4 euro per non iscritti FAI, 3 euro per iscritti FAI (possibilità di iscriversi in loco, presso il banco accoglienza FAI) Tutto il giorno: “Uomo Ambiente e Natura in Alta Valle Po”: mostra fotografica

Ore 21: “Le stagioni del cielo”. Osservazione astronomica guidata a cura dell’associazione Astrofili Bisalta,per ammirare le stelle come solo in alta montagna si riesce a fare: un appuntamento imperdibile. (prenotabile via mail: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it - contributo libero in loco) Per prenotare pasti e pernottamenti: Rifugio Pian del Re. 0175 94967; https://www.rifugiopiandelre.it/0175 94967; rifugiopiandelre@hotmail.it Come raggiungere Pian del Re: - con le navette da Crissolo https://www.comune.crissolo.cn.it/archivio/news/Navetta-Crissolo- %E2%80%93-Pian-del-Re_520.asp.

Sconto 50% sul biglietto per i partecipanti al nostro evento FAI (da segnalare in fase di prenotazione all’apposito numero – vedi link). - con mezzi propri (fino ad esaurimento posti auto disponibili). Sconto del 50% sulla tariffa del parcheggio per i partecipanti al nostro evento FAI (da segnalare all’arrivo in loco)

Domenica 5 settembre: Pian del Re / Buco di Viso

Mattino: ore 7 / 8 / 9 ~ Escursioni con accompagnatori naturalistici e guardia parco al “Buco di Viso” (Galleria delle Traversette). [ Info: Escursione impegnativa. Difficoltà E/EE. Dislivello 870 m. Durata 3h 15’ (sola andata) (Sconsigliata a persone molto anziane, bambini, e soggetti con limitazioni/patologie fisiche o connesse all’alta quota) Attrezzatura consigliata: Scarponi da trekking pesanti o scarponi leggeri da montagna, mantellina o giacca a vento impermeabile leggera, abbigliamento a strati (prevedere un pile e una giacca pesante), bastoncini da escursionismo. Borraccia termica con adeguata scorta di acqua. Supporto energetico (cioccolato, barrette etc.), pranzo al sacco ] Assicurazione facoltativa fattibile in loco.

Contributo minimo a partire da: 10 euro per non iscritti FAI, 8 euro per iscritti FAI (possibilità di iscriversi in loco, presso il banco accoglienza FAI) In caso di maltempo l’escursione al Buco di Viso non si effettuerà. Ore 9.45 “Orizzonte Monviso:: Storia dell’alpinismo sul Monviso, del di Pian del Re con la costruzione della strada e le vicende belliche del territorio” incontro con Sergio Beccio (incontro prenotabile via mail: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it - contributo libero in loco).

Tutto il giorno: “Uomo Ambiente e Natura in Alta Valle Po”: mostra fotografica Per prenotare pasti e pernottamenti: Rifugio Pian del Re https://www.rifugiopiandelre.it/0175 94967 0175 94967 rifugiopiandelre@hotmail.it Come raggiungere Pian del Re:- con le navette da Crissolo, con le navette da Crissolo https://www.comune.crissolo.cn.it/archivio/news/Navetta-Crissolo- Pian-del-Re.

Sconto 50% sul biglietto per i partecipanti al nostro evento FAI (da segnalare in fase di prenotazione all’apposito numero – vedi link) - con mezzi propri (fino ad esaurimento posti auto disponibili). Sconto del 50% sulla tariffa del parcheggio per i partecipanti al nostro evento FAI (da segnalare all’arrivo in loco).

I contributi versati online non potranno essere rimborsati. In caso di mancata partecipazione, "sarete graditi ospiti al nostro prossimo evento, scrivendo via mail a: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it ".