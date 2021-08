Limone Piemonte: tutto pronto per lo spettacolo dei Trelilu e l'Abaiya

Venerdì 27 agosto alle 21 al Piazzale Boccaccio andrà in scena a Limone nel Piazzale Boccaccio “Spariamo”, il nuovo spettacolo dei Trelilu in collaborazione con il Mago Alexander.



Lezioni di magia a cura del prestigiatore torinese si uniscono alla genuina comicità teatrale del quartetto comico che vanta un’attività trentennale, per dare vita a un uno spettacolo all’insegna del cabaret, musica e illusionismo. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (Ufficio Turistico: 0171 925281). Domenica 29 agosto, invece, il centro storico farà da sfondo alla tradizionale festa in costume dell'Abaiya, che ogni anno rievoca la cacciata dei Saraceni dalla Valle Vermenagna tra canti popolari e folklore.



Al mattino sfilerà il corteo del gruppo folkloristico, che partirà alle 10.15 dalla chiesetta di San Secondo per raggiungere Piazza del Municipio. Dopo la Messa, prevista alle 11.15, si terrà la cerimonia dell’investitura degli Abbà, quelli che un tempo erano i signorotti del luogo.



Di seguito i prossimi appuntamenti del cartellone estivo di Limone Piemonte.



Giovedì 26 agosto grandi e piccini potranno prendere parte all’escursione “Scopriamo la storia geologica di Limone”: una passeggiata non impegnativa sotto la guida del geologo e accompagnatore naturalistico Enrico Collo. Ritrovo al mattino presso i Forti del Colle di Tenda con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria online sul sito www.limoneturismo.it. Per gli amanti dell’arrampicata, invece, sarà possibile percorrere la Via Ferrata del Bec Valletta con le guide alpine di Limone Piemonte. Il percorso, di media difficoltà, si trova nel vallone di S. Giovanni e prevede un dislivello di 380 metri. Info: Alessio 338 1164386.



Sempre giovedì 26 agosto al pomeriggio giochi con il cavallo: bambini e ragazzi potranno avvicinarsi all'equitazione con Over X Ice. Dalle 15 in zona Maneggio, accesso libero su prenotazione. Info: 333 4929247.



Venerdì 27 agosto dalle 14.30 alle 17 appuntamento per bambini e ragazzi con “Divertiamoci con i giochi di una volta”. Animazione con ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria entro giovedì 26 luglio presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone in via Roma, dalle 17 alle 19 (0171 92319 - info@scuolascilimone.it).

Sempre venerdì 27 agosto dalle 15 alle 17 si potrà partecipare alla visita guidata lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni: www.limoneturismo.it.



Sabato 28 agosto ci sarà un’escursione da Limone a Vernante con la guida Monica Dalmasso. Rientro in treno. Prenotazioni: sul sito www.limoneturismo.it.



Sempre sabato 28 agosto in Piazza del Municipio è in programma un incontro intervista sui rally storici. Alle 19 si potranno ascoltare le testimonianze di tre grandi testimonial della specialità, che racconteranno al pubblico la loro grande passione per l’automobile. I protagonisti dell'evento saranno: Gianmaria Aghem, con all’attivo più di 400 partecipazioni in competizioni automobilistiche di livello internazionale, detentore di sette record mondiali di categoria racconterà la sua avventura vissuta alla Pechino Parigi; Alberto Bergamaschi, con alle spalle 30 anni di esperienza in oltre 500 gare nazionali ed estere, vincitore di quattro campionati italiani e tre campionati di ghiaccio; Danilo Scarcella, già responsabile delle pubbliche relazioni di Continental e pilota dall’indiscusso talento, che farà da mediatore d’eccezione nei racconti dei due amici, supportato da Paolo Pini, grande appassionato di auto ed affermato collezionista italiano. Info: www.driveearth.it.



Domenica 29 agosto il centro storico di Limone ospiterà a partire dalle 9.30 il Vespa Alps, un raduno tra amici di vecchia data e appassionati dell’icona intramontabile firmata Piaggio. Info: www.driveearth.it.



Si ricorda, inoltre, che la seggiovia Cabanaira sarà aperta tutti i giorni fino a domenica 29 agosto, dalle 9.30 alle 17.30, accessibile anche ai ciclisti in mountain bike, che potranno poi lanciarsi nel nuovo tracciato tecnico dedicato al downhill nel Vallone Cabanaira. Info e costi: www.riservabianca.it.