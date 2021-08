Anche Mondovì accoglie i profughi in fuga dall'Afghanistan, il sindaco: "La città saprà fare squadra"

Sono 53 a oggi, venerdì 27 agosto, le persone che hanno raggiunto la Granda fuggendo dall'Afghanistan. Dopo l'arrivo di un primo gruppo di 32 profughi, composto da uomini, donne e bambini, ospitati alla clinica Monteserrat di Borgo San Dalmazzo, un altro gruppo è stato accolto nella nostra provincia.

Si tratta di 21 persone, tutte famiglie, che in queste ore sono state indirizzate in parte a Dronero e in parte a Mondovì.

La Prefettura di Cuneo ha comunicato al Sindaco, Paolo Adriano, l'arrivo in città di una parte dei cittadini afghani e, al momento, si mantiene riservo sui dettagli dell'accoglienza e sul luogo di destinazione.

"La nostra città saprà fare squadra ed accogliere queste persone con la rete di solidarietà che la contraddistingue" - commentano dal municipio.