Il presidente nazionale dell’Azione Cattolica Giuseppe Notarstefano a Saluzzo

L’Azione Cattolica della Diocesi di Saluzzo si prepara a ricevere Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione Cattolica italiana dal 2021.

L’evento, dal titolo “AZIONIAMOCI–Abitare il servizio, generare il bene”, si terrà presso i locali dell’ex seminario di Sant’Agostino a Saluzzo, a partire dalle ore 9 di domenica 22 febbraio.

La giornata si articolerà in momenti di riflessione e di dibattito, tra mattina e pomeriggio, con possibilità di partecipare alla Santa Messa ed al pranzo in loco.

Nel corso della mattinata, dopo il saluto da parte del vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, verranno affrontate le seguenti tematiche: “Che cosa vuol dire essere Azione Cattolica oggi?” e “L’Azione Cattolica nella dimensione della nostra diocesi”, con interventi del delegato regionale e del Collegio Assistenti dell’Azione Cattolica.

Al pomeriggio, i partecipanti, inclusi i componenti del Consiglio diocesano dell’Azione Cattolica, saranno suddivisi in gruppi per riflettere su temi quali la spiritualità, i legami associativi, i rapporti dell’Azione Cattolica con la Chiesa e il territorio, nonché il ruolo che le istituzioni interne all’AC possono avere per gli associati. Il presidente nazionale terrà il suo intervento dopo i lavori nei vari gruppi, per aiutare la riflessione e proporre nuovi spunti sulla base di quanto emerso.

“La vita associativa è allo stesso tempo luogo e tempo di formazione, in cui ciascuno di noi impara a prendersi cura del desiderio profondo, che è di ogni persona, di crescere in umanità proprio grazie all’incontro con il Signore, con la sua Parola e l’Eucarestia, ma anche nel servizio e nella testimonianza ai fratelli, nei diversi ambiti di vita in cui siamo chiamati a realizzare la nostra vocazione cristiana”, ha affermato il presidente Notarstefano lo scorso settembre nel corso di un webinar formativo.

E’ opportuno comunicare la propria iscrizione entro il 17 febbraio contattando il proprio referente di zona (se si è già membri dell’Azione Cattolica) oppure scrivendo una mail a acsaluzzo@gmail.com. L’evento è aperto a tutti.