Il Parco Fluviale Gesso e Stura chiude il 2025 con numeri da record: 15mila presenze tra eventi e didattica

Il Parco fluviale Gesso e Stura ha chiuso l’anno 2025 con numeri che confermano la centralità dell’area protetta per il territorio cuneese, i suoi cittadini e i sempre più numerosi turisti: migliaia di persone hanno infatti frequentato i percorsi lungo i fiumi per attività all’aria aperta, a piedi o in bicicletta, eventi culturali ed esperienze educative. I dati raccolti nel corso dell’anno testimoniano una realtà in costante evoluzione, capace di coniugare conservazione ambientale, fruizione responsabile e animazione territoriale.

Nel corso del 2025 sono stati organizzati dall’Ufficio Parco fluviale del Comune di Cuneo 88 eventi complessivi, realizzati sul territorio dei 14 Comuni che aderiscono alla Convenzione di gestione, da monte a valle. Inoltre, sono stati ospitati 73 eventi di organizzazioni esterne che hanno scelto gli spazi della Casa del Fiume e del Parco per le proprie iniziative.

La partecipazione agli eventi e alle attività ha raggiunto numeri significativi: 6.887 persone hanno preso parte alle iniziative organizzate dal Parco e dai partner, escluse le attività didattiche con le scuole che hanno accolto più di 8000 studenti.

La Casa del Fiume, Centro transfrontaliero di educazione ambientale, ha ospitato 169 appuntamenti dedicati al grande pubblico, rappresentando un importante polo cittadino per attività educative e culturali.

Il percorso multisensoriale f’Orma, dedicato alla camminata a piedi nudi e aperto dalla primavera all’autunno, ha accolto circa 3200 visitatori tra partecipanti ad eventi, gruppi e attività con le scuole.

Per quanto riguarda la fruizione dei percorsi ciclabili il contatore all’accesso della pista lungo Gesso ha registrato complessivamente 749.759 passaggi nel corso dell’anno, con punte significative nei trimestri primaverili ed estivi, confermando come le infrastrutture ciclonaturalistiche rappresentino un’attrattiva fondamentale per chi cerca occasioni di movimento all’aria aperta, sport e tempo libero a contatto con la natura.

“Si tratta di risultati significativi – spiega l’assessore al Parco fluviale del Comune di Cuneo, Gianfranco Demichelis – che dimostrano la capacità di attrarre un pubblico diversificato, dalle famiglie ai gruppi organizzati, dai residenti ai visitatori provenienti da fuori territorio”.

Il 2025 è stato un anno particolarmente significativo anche per lo sviluppo di nuovi progetti per il territorio: sono stati finanziati attraverso bandi europei, regionali e fondazioni 11 nuovi progetti, per un totale di oltre 2 milioni di euro, relativi a interventi di valorizzazione ambientale, percorsi ciclonaturalistici, educazione ambientale e promozione turistica.

Il Parco fluviale ha confermato la propria presenza comunicativa con la pubblicazione regolare di comunicati stampa e post sui principali social media dove si contano 11.060 follower totali.

Per l’informazione dei visitatori, i servizi di prenotazione e la segreteria didattica la struttura di riferimento è stato l’Infopoint del Parco che nei mesi primaverili ed estivi osserva un orario più esteso, con aperture anche nel weekend, mentre nei mesi invernali rimane aperto con dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 16:30.

Infine, sono stati 42 gli interventi di manutenzione sui percorsi ciclabili nel Parco nell’ambito della manutenzione ordinaria, tuttavia un contributo fondamentale alla gestione del Parco è stato dato dai volontari del Servizio Civico, con 1.858 ore di lavoro dedicate ad attività di cura del territorio, sistemazione degli spazi, supporto agli eventi e monitoraggio ambientale.

“A ciascuno di loro – conclude l’assessore – va il nostro grazie e il nostro riconoscimento per la dedizione e la passione con cui supportano il Parco”.