Al via "Savigliano digitale 26-27": nuovo brand cittadino e pannelli smart con i fondi PNRR

Una “s” stilizzata ed essenziale, la cui forma richiama gli archi tondeggianti della Torre civica di piazza Santarosa: è il nuovo brand della Città di Savigliano, una delle azioni del piano biennale “Savigliano digitale 26-27”, presentato in Municipio.

Il piano biennale consiste in una serie di progetti con cui l'Amministrazione comunale intende impiegare al meglio gli avanzi di risorse Pnrr di ambito digitale ottenuti negli ultimi tempi.

Dal 2022, Savigliano ha ottenuto finanziamenti in tale settore per 818.554 euro. Questi i bandi vinti: Spid Cie, 14.000 euro (implementazione dell'accesso ai servizi comunali tramite le piattaforme di identità digitale, come il Sistema Pubblico di Identità Digitale e la Carta d'Identità Elettronica); App IO, 15.288 euro (attivazione di alcune funzioni e implementazione di servizi su “Io – l'app dei servizi pubblici”); Esperienza del cittadino, 280.932 euro (miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali); PagoPA, 50.988 euro (estensione dei servizi effettuabili con PagoPa, la piattaforma digitale che permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione); Abilitazione al cloud, 150.573 euro (realizzazione di un piano di migrazione al cloud); Piattaforma Digitale Nazionale Dati, 30.515 euro (sviluppo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per garantire l'interoperabilità dei dati pubblici, permettendo di erogare servizi in modo sicuro, più veloce ed efficace); Notifiche digitali, 59.966 euro (invio da parte della Pubblica Amministrazione di notifiche dal valore legale, relative agli atti amministrativi. I destinatari vengono raggiunti attraverso canali di comunicazione digitale, per esempio la Pec, o analogica, come la raccomandata); Digitalizzazione delle procedure (Suap e Sue) Comuni: 35.310 euro; Digitalizzazione delle procedure (Suap e Sue) Enti Terzi-Comuni: 23.190 euro (adeguamento tecnologico, alle più recenti normative in materia, dello Sportello unico delle attività produttive e dello Sportello unico dell'edilizia); Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC), 14.030 euro (estensione dell'utilizzo delle due piattaforme nazionali); Piattaforma Digitale Nazionale Dati, 18.990 euro; Digitalizzazione delle procedure (Suap e Sue) – Adeguamento delle piattaforme Sue: 24.013 euro; Risorse in Comune: 100.756 euro (rafforzamento della capacità amministrativa e digitale, con acquisto di software ed attrezzature); Interoperabilità esterna dei sistemi gestionali risorse umane (in attesa di decreto di finanziamento - 76.908 euro, creazione di un ecosistema digitale interoperabile tra i sistemi gestionali del personale e “Minerva”, la piattaforma creata per semplificare i processi di gestione del personale per competenze in ambito pubblico).

La cifra residua derivante da progetti già liquidati ammonta a 314.285 euro: il piano biennale “Savigliano digitale 26-27” servirà proprio a spendere al meglio tale somma.

La prima azione del piano consiste nella creazione di un brand identificativo della Città di Savigliano, con cui rendere omogenea, moderna ed immediatamente riconoscibile la comunicazione istituzionale dell'ente. Il marchio – già pronto – verrà d'ora in poi impiegato nelle informazioni che il Municipio comunicherà all'esterno, dai manifesti ai canali social. A seconda della tipologia di notizia, il brand si colorerà di molte sfumature: il tono istituzionale si alternerà ai colori vivaci degli eventi, mentre cultura, lavori pubblici e ambiente aggiungeranno profondità alla palette. Un racconto armonioso che informerà, coinvolgerà e darà vita all’identità della città.

Un'altra azione prevista nell'ambito di “Savigliano digitale 26-27” è volta a rendere Savigliano concretamente più smart, oltre a semplificare l'esperienza del cittadino. Vi è l'intenzione di installare dei pannelli digitali informativi: da un lato serviranno a migliorare l’accessibilità, avvicineranno i saviglianesi ai temi della città e li informeranno su tutte le iniziative, al contempo potranno essere anche utilizzati da eventuali turisti per informarsi sulla nostra storia e sui monumenti chiave.

Intuitivi e di semplice utilizzo, i pannelli saranno installati in alcuni punti strategici del centro storico saviglianese.

Brand e pannelli sono soltanto le prime due azioni del piano, realizzate con una parte della somma a disposizione. Altre verranno messe in cantiere nei prossimi mesi.

«Per tutte le azioni – spiega l'assessore all'innovazione Filippo Mulassano – l'obiettivo di fondo resterà lo stesso: impiegare al meglio le risorse che già abbiamo ottenuto in ambito digitale. Dunque, si tratta di progetti che andranno a semplificare l'esperienza del cittadino e che renderanno Savigliano più “smart” senza spese per le casse comunali. Si sente spesso dire che le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresentino per i Comuni una grande opportunità: alla luce dei tanti bandi vinti e degli oltre 800mila euro ottenuti, possiamo affermare che Savigliano questa opportunità l'abbia colta al meglio».