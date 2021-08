A Bagnolo Piemonte e a Barge la festa della pista ciclabile "Via della pietra"

Si terrà domenica 5 settembre 2021 la cerimonia di inaugurazione della tratta Barge Bagnolo della nuova pista ciclabile “Via della Pietra”, con l'intitolazione della stessa al bargese Cav. Francesco Capellino, grande appassionato di ciclismo e sponsor di numerose gare in zona anche di livello nazionale ed internazionale, scomparso nella primavera 2021, la cui ditta “Doc Legno” è sponsor ufficiale della nuova ciclovia insieme all'”ITT Engineered for life”.

Il programma dell'evento, che si svolgerà in parte a Bagnolo Piemonte ed in parte a Barge, è il seguente:

a Bagnolo Piemonte, nell'area dell'ex Stazione Ferroviaria: alle ore 11.00, alle ore 14.00, alle ore 16.00 e alle ore 18.00 brevi concerti musicali proposti dal vivo dal gruppo “Malazùr” nell'ambito della rassegna JazzVisions; alle ore 14.00: inaugurazione della tratta della ciclabile Barge – Bagnolo con scoprimento della scultura, opera dell'artista Elio Garis dedicata a Francesco Capellino; seguirà la firma, da parte dei sindaci dei comuni interessati, della convenzione per l'ampliamento della pista ciclabile fino a raggiungere il Comune di Pinerolo; allieterà la cerimonia il Complesso Bandistico Bagnolese; alle ore 14.45 partenza per il trasferimento in bicicletta a Barge.

a Barge, nell'area antistante l'ex Officina Ferroviaria: alle ore 12.00, alle ore 15.00 alle ore 17.00 ed alle ore 19.00 brevi concerti di musica jazz proposti dal vivo dal gruppo “Urlo Organ Trio”; alle ore 15.30 saluti istituzionali, rinfresco offerto dalla “Doc Legno” con i prodotti della Cantina “L'Autin”; ospite d'onore il campione di ciclismo Claudio Chiappucci; a seguire inaugurazione della mostra “Le Forme del Bianco” di Elio Garis all'interno dell'ex Officina Ferroviaria.

A Barge e a Bagnolo, per tutta la giornata, nelle aree dell'evento, esposizione e desgustazione di prodotti locali, in collaborazione con la Comunità Slow Food “Dal Bracco al Viso”.

L'evento vede la partecipazione organizzativa: dell'Unione Montana Barge Bagnolo, capofila del progetto di realizzazione della pista ciclabile, dei comuni di: Barge, Bagnolo Piemonte, Bibiana, Campiglione Fenile, Bricherasio, Envie e Revello, della città di Saluzzo e del Municipio di Castellar, della Provincia di Cuneo, della Città Metropolitana di Torino, con la collaborazione degli sponsor Doc Legno e ”ITT Engineered for life”, della Cantina L'autin, della Scuola Teorico Pratica Malva Arnaldi di Bibiana, dellIstituto Alberghiero Giacomo Paire di Barge, di Lgambiente e dello staff organizzativo di Jazz Visions 2021.