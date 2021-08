Fossano ora ha il suo monumento in onore dei Granatieri di Sardegna

Nella mattinata odierna è stato svelato a Fossano il monumento intitolato ai Granatieri di Sardegna, situato nell'area verde a fianco del castello di Acaja.

L’Amministrazione comunale, dopo aver accolto la proposta del gruppo locale dei Granatieri di Sardegna, ha deciso di creare un memoriale intitolato al duca Carlo Emanuele II di Savoia.

I ‘Granatieri di Sardegna’ sono un corpo militare derivante dall’antico Reggimento delle guardie reali del Regno di Sardegna, creato nel 1659 dal duca Emanuele II di Savoia.

La cerimonia è cominciata con la celebrazione di una funzione religiosa nella chiesa dei Battuti Rossi prima che il corteo, formato anche dalla banda musicale dei Granatieri (protagonista anche questa sera alle 21 sul palco di piazza Castello) sfilasse fino al raggiungimento del luogo sul quale è stato piazzato il monumento. Come sottolinato dal sindaco, la sua creazione è avvenuta solo negli ultimi giorni, così da permettere a fossanesi e non di ammirarlo solo nel giorno della sua inaugurazione.

Alla cerimonia ha partecipato l’amministrazione del comune di Fossano oltre a varie rappresentanze dei Granatieri e delle Forze Armate. “Per noi Granatieri fossanesi è un onore sapere che il nostro fondatore passeggiava negli stessi luoghi nei quali è appena avvenuta la sfilata. La nostra sezione, costituita nel 1962, è operativa sul territorio da circa 60 anni. Dedico questo monumento a tutti coloro che hanno contribuito alla causa”, dichiara Livio Bertaina, presidente della sezione di Fossano dei Granatieri di Sardegna.

“Non potevamo che posizionare il monumento in questa piazza, luogo, tra l’altro, dove il duca dimorò”, le parole del sindaco Dario Tallone. "Oggi è una giornata di festa. Abbiamo voluto realizzare questo monumento all’ultimo istante, per far sì che fosse visibile solamente a partire da oggi.”

Durante la cerimonia, il primo cittadino ha letto un messaggio arrivato dalla principessa Maria Gabriella di Savoia, oggi residente a Ginevra, la quale ha voluto ringraziare gli organizzatori e lasciare un pensiero nonostante l’impossibilità ad essere presente.