Comune di Valdieri: indetto il secondo esperimento d'asta per le riserve di pesca

Prosegue l’iter amministrativo per l’assegnazione dei diritti di pesca nel territorio comunale. Dopo l'esito parziale della prima seduta, il Comune di Valdieri ha ufficialmente indetto un secondo esperimento di asta pubblica per l'affidamento di quattro lotti che erano rimasti privi di offerte.

L'amministrazione punta a completare la gestione del proprio patrimonio ittico, mettendo a bando tratti di particolare pregio naturalistico che non hanno trovato un concessionario durante la prima fase.

I lotti interessati dal nuovo bando

La procedura riguarda nello specifico le seguenti aree:

* Lotto 3: Tratto compreso tra il Molino Rocco e il Vallone del Croc.

* Lotto 7: Dal Ponte Girevole di Tetti Gaina al Ponte Sella Vagliotta.

* Lotto 8: Dal Ponte della Vagliotta al Ponte Ciriegia.

* Lotto 11: Dal Ponte superiore delle Terme di Valdieri al Gias delle Mosche (a valle della confluenza del Rio Valasco).



L'apertura di questo secondo bando è accompagnata da una riflessione amara da parte della Giunta comunale sulle difficoltà che sta attraversando il settore. Le attuali limitazioni normative pesano infatti sull'attrattività economica dei lotti.

"Siamo arrivati a questo secondo bando come ci aspettavamo", dichiara il sindaco Guido Giordana. "Alcuni lotti sono andati deserti durante il primo esperimento d'asta proprio a causa delle restrizioni sulla pesca. Questa situazione colpisce duramente le casse comunali, il comparto ittico e tutto l'indotto turistico annesso".



Il primo cittadino sottolinea inoltre la necessità di un intervento sovraordinato per risolvere lo stallo: "Auspichiamo che le istituzioni regionali, a seguito degli incontri avuti con l'assessore Paolo Bongioanni, riescano finalmente a sbloccare la situazione. Ormai il territorio vive una sofferenza notevole che non può più essere ignorata".



I cittadini e gli operatori interessati possono consultare i dettagli del bando e le modalità di partecipazione presso l'Albo Pretorio del Comune.