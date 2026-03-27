Alpi di Cuneo: dove il sentiero si fa sfida, la bici è un’alleata e la vetta diventa meta [VIDEO]

Sull’onda di una stagione invernale da record, la provincia di Cuneo guarda alla primavera e all’estate 2026. L’ATL del Cuneese ha scelto la cornice di uno showroom milanese, La Boutique Tempini 1921, per svelare alla stampa nazionale e a numerosi stakeholder lombardi le novità della destinazione outdoor, confermandosi come uno dei distretti più dinamici per il turismo attivo, inclusivo e sostenibile.

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"Guardiamo all’estate con un grande entusiasmo.” ha dichiarato la Presidente dell’ATL del Cuneese Gabriella Giordano, che ha moderato l’incontro. “Il Cuneese è un ecosistema dinamico dove l’autenticità della terra incontra la modernità di un’offerta turistica integrata e rigenerante: concerti all’aperto, spettacoli, appuntamenti gastronomici ed eventi sportivi internazionali saranno, nei prossimi mesi, una vera vetrina delle nostre Alpi. Un respiro globale che testimonia la forza attrattiva delle nostre terre e l’eccellenza organizzativa che ci distingue.”

L’infinita varietà di appuntamenti outdoor estivi è stata raccontata anche attraverso la voce di due Testimonial di Visitcuneese: la runner Alice Minetti e il campione paralimpico handbike Tokyo 2020 Diego Colombari. A ufficializzare l’avvio della bella stagione, l’Assessore Regionale al Turismo e Sport Paolo Bongioanni e il Presidente di VisitPiemonte Silvio Carletto, intervenuti di fronte a importanti nomi del giornalismo e del mondo sportivo.

L’Assessore Regionale Paolo Bongioanni ha così commentato: “Viviamo un contesto, nazionale e internazionale, nel quale le certezze di ieri si trasformano nelle incertezze di domani e saltano equilibri consolidati da decenni. Occorrono flessibilità, dinamicità, capacità di diversificare, sia nell’agroalimentare - non dimentichiamo che il 20% dei prodotti italiani con certificazione d’origine è piemontese – sia nel turismo. È un quadro in cui la comunicazione, mai così veloce, gioca un ruolo importante. Così come possono essere strategici mercati di prossimità come la piazza della Lombardia e di Milano. Il Piemonte ci si deve affacciare: Cuneo si sta muovendo anche con il richiamo di unicità come l’Alta Via del Sale. Bene così, continuiamo a farlo.”

Silvio Carletto, Presidente di VisitPiemonte, ha dichiarato: “Le Alpi piemontesi, e in particolare quelle di Cuneo sono un terreno leggendario per chi cerca il limite tra fatica e soddisfazione. Luoghi dove la "sfida" non è solo pendenza ma un viaggio tecnico e spirituale su strade militari e alte creste, attraverso paesaggi meravigliosi che ripagano largamente il grande impegno fisico. Per l’attrattività turistica della nostra regione, con la crescita soprattutto del turismo legato alla bicicletta, all’escursionismo e ai cammini, questi sono elementi fondamentali, insieme a un sistema di accoglienza ben organizzato e diffuso.

In questo contesto, anche i campioni-testimonial e gli eventi sportivi contribuiscono a raccontare il Piemonte in modo autentico e coinvolgente, raggiungendo attraverso strumenti concreti target specifici: appassionati, atleti, accompagnatori, community. Un pubblico che non solo partecipa, ma vive il territorio, generando un impatto diretto in termini di presenze e contribuendo ad aumentare la permanenza in loco. Un ringraziamento particolare va all’ATL del Cuneese, esempio concreto di collaborazione efficace, capace di valorizzare le specificità locali e contribuire alla costruzione di un’offerta regionale coordinata e riconoscibile”.

Il Cuneese, storicamente crocevia di scambi tra Italia e Francia, trasforma oggi il suo passato in opportunità turistiche uniche. Le antiche vie del sale, i sentieri dei pellegrini e le vecchie rotte commerciali sono diventate un patrimonio di strade bianche e percorsi a bassa percorrenza. Questi tracciati, un tempo percorsi da pastori, pellegrini e contrabbandieri, rappresentano oggi l’itinerario ideale per chi ama l’esplorazione a piedi o in bicicletta. Dalle iconiche pareti del "Re di Pietra" fino alle sponde del Po, il territorio si presenta come una vera e propria palestra naturale. Con il disgelo, lo sci cede il passo a un ventaglio di esperienze che spaziano dal classico all'estremo: sport d'acqua e aria quali rafting, canyoning, river trekking e l’emozione del volo in mongolfiera, sky running e arrampicata sulle grandi pareti alpine. A fianco di queste esperienze più consolidate, ecco nuove proposte immersive come il forest bathing e lo yoga in quota, pensate per chi cerca una riconnessione profonda con la natura.

In occasione dell’incontro milanese, la campionessa Alice Minetti ha così parlato delle Alpi di Cuneo e del ruolo da Testimonial che riveste per Visitcuneese: “Con questo evento-stampa, diventa ufficiale la mia collaborazione con l’ATL del Cuneese. Parto dicendo - senza nulla togliere alla corsa su strada, dalla quale provengo - che correre in montagna è un qualcosa in più. Un mix tra sensazione di libertà, immersione nella natura, passaggi in ambienti che cambiano più rapidamente che altrove. Non si tratta solo fatica: ti capita di guardarti attorno e di essere felice. Correndo in tutto il mondo ho scoperto la bellezza di tante montagne ma, per ovvie ragioni, quelle del Cuneese sono nel mio cuore. Stamattina, prima di affrontare il resto della giornata e venire a Milano, mi sono alzata e ho corso per un’ora e mezza. Nel silenzio, c’eravamo solo io e i caprioli. Sono orgogliosa del ruolo che rivesto come Testimonial e continuerò a portare il Cuneese con me in giro per il mondo!”.

Anche il campione Diego Colombari, oro a Tokyo 2020 nella disciplina handbike ha commentato: “Recentemente sono passato allo sci di fondo dalla handbike, specialità in cui ho, fra l’altro, conquistato un oro olimpico e due record mondiali, uno di velocità e uno sull’ora di percorrenza. Un cambiamento che, al di là del notevole impegno atletico, richiede passaggi tecnici non indifferenti. Sono un atleta poliedrico? Sì, anche grazie al mio territorio. Esco di casa e ho a disposizione un ampio ventaglio di possibilità: ho l’imbarazzo della scelta. Sono felice di questa collaborazione con l’ATL del Cuneese, che anche attraverso la mia immagine e le mie attività sportive, racconta un territorio sempre più inclusivo e attento ai bisogni speciali di turisti e di visitatori.”

Il calendario degli appuntamenti sportivi prevede numerose iniziative dal respiro nazionale e internazionale, sia per i runner, sia per chi ama vivere la montagna in sella alla bicicletta. Ecco i principali:

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Due Castelli Urban Trail – (Manta, 19 aprile)

Tajaré Trail – (Valle Stura, 25 aprile)

Sui Sentieri di Leonardo – Campionato Italiano Mountain Classic (10 maggio, Revello)

Mola Nen Trail (Bernezzo, 31 maggio)

MUT – Mondolè Experience (6 giugno, con partenza da Roccaforte Mondovì)

CAUT, Curnis Auta Trail (11 luglio, Valle Grana)

100 Miglia Monviso (17-19 luglio, Valli del Saluzzese)

Valle Stura Skyrace – Campionato Italiano Assoluto Skyrace, Vertical – Skyrace – Skyrun (25-26 luglio, alta Valle Stura con partenza da Argentera)

Monviso Trail (30 agosto, Valle Po)

Grand Raid Cro Magnon (26 settembre, con partenza da Limone Piemonte)

MOT – Maira Occitan Trail (3 ottobre, Valle Maira)

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GF Étape Piemonte by Tour de France (31 maggio, Alpi Marittime, con partenza da Entracque)

Giro d’Italia Women – Gran Finale (Saluzzo-Saluzzo, Valli del Monviso, 7 giugno)

La Via del Sale MTB Race (21 giugno, con partenza da Limone Piemonte)

GF La Fausto Coppi (28 giugno, Cuneo - Alpi di Cuneo – Cuneo con passaggio sull’iconico Colle Fauniera)

L’Étape Mondovì by Tour de France | GF Alpi del Mare (20 settembre, territorio Monregalese con partenza da Mondovì)

Le Scalate leggendarie: una settimana per scoprire le più iconiche salite del Cuneese in sella alla bicicletta, lungo strade chiuse al traffico veicolare. La settimana delle scalate prevede le seguenti proposte. 4 luglio: Rucas/Montoso, 5 luglio: Strada dei Cannoni, 6 luglio: Colle Sampeyre, 7 luglio: Pian del Re, 8 luglio: S. Anna Vinadio,

9 luglio: Colle Fauniera, 10 luglio: Montemale. A questa settimana con giornate continuative si aggiungono date singole, ossia 20 giugno: Pian del Re, 6 settembre Colle dell’Agnello; 12 settembre: Colle Fauniera.

Inoltre…

Dal 14 al 17 maggio 2026 a Cuneo ritorna il Cuneo Montagna Festival, un appuntamento importante per gli amanti della montagna e delle attività all'aria aperta.

Da non perdere anche OFF, Outdoor Free Festival in programma nel Monregalese dal 5 al 7 giugno con la possibilità di provare e vivere differenti discipline: e-bike, MTB, arrampicata, boulder, equitazione, gravel e trail running.

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, la sesta edizione del Cuneo Bike Festival proporrà agli appassionati tre esperienze inedite: venerdì 25 settembre la "Run, Bike, Fun", gara a coppie non competitiva, sabato 26 una pedalata gravel organizzata dall'ASD Fausto Coppi on the road e domenica 27 una pedalata cittadina per famiglie. In piazza Galimberti torneranno i grandi classici come il pump track e la ciclofficina, e nella serata di sabato 26 settembre il cinema Monviso ospiterà un talk con un personaggio del mondo dello sport.

Questi e molti altri appuntamenti in programma nelle Alpi di Cuneo sono consultabili su www.visitcuneese.it .