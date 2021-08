L’Anioc provinciale all’inaugurazione del monumento dei Granatieri, a Fossano

Domenica 29 agosto la Città di Fossano ha tenuto a battesimo l’inaugurazione del monumento intitolato ai Granatieri.

Un evento iniziato con la Santa Messa officiata dal cappellano Fra Claudio presso la chiesa dei Battuti Rossi, gremita di ex granatieri, con tanto di basco nero e bavaro rosso, autorità militari e civili, il sindaco Dario Tallone e numerosi membri dell’Amministrazione comunale.

All’evento non poteva mancare la delegazione Anioc (Associazione nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche e Decorati) della provincia di Cuneo, presente con il proprio azzurro labaro, con il delegato provinciale Clemente Malvino, accompagnato dall’alfiere Mario Addivinola.

Un connubio che da anni lega l’Associazione Granatieri di Sardegna di Fossano e l’ Associazione nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche e Decorati, corroborato dalla costante presenza dei membri della locale sezione fossanese agli eventi dell’Anioc in Provincia Granda, creando una straordinaria coreografia nello sfoggiare la storica e tipica divisa dei Granatieri .

La cerimonia è poi proseguita con un corteo che ha sfilato per le vie del centro cittadino, per poi confluire in Piazza Castello, per assistere all’inaugurazione del monumento intitolato ai Granatieri, posto a fianco del castello degli Acaja, per anni residenza proprio del fondatore del corpo, il Duca Carlo Emanuele di Savoia, sotto le note dell’inno di Mameli eseguito con maestria dalla Banda musicale regimentale dei Granatieri di Sardegna, giunta appositamente da Roma.

La manifestazione ha visto la sua prosecuzione presso il ristorante Giardino dei Tigli, dove nel corso del convivio, Clemente Malvino è stato omaggiato da parte del direttivo Granatieri di una targa ricordo. L’evento si è poi concluso in serata, con un concerto eseguito della Banda musicale dei Granatieri di Sardegna in Piazza Castello.

In direttivo Anioc fa sapere che le porte dell’Associazione sono sempre aperte per tutti coloro che, insigniti di onorificenze cavalleresche, desiderassero entrare a far parte del sodalizio.