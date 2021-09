Cuneo: si conclude il 10 settembre la 23^ edizione di "Attraverso La Memoria"

Si chiuderà a Cuneo venerdì 10 settembre la programmazione degli eventi della manifestazione Attraverso La Memoria giunta alla XXIII edizione. La tradizionale camminata commemorativa dello scorso 29 agosto ha ricordato ancora una volta i profughi ebrei francesi che risalirono, dopo l'8 settembre 1943, i Colli Ciriegia e Di Finestra e scesero in Valle Gesso.



Venerdì 10 alle ore 18 nel Salone d’onore del Municipio di Cuneo si terrà la presentazione del libro “Resisteremo?” (Edizioni PRIMALPE) sulla detenzione degli Ebrei cuneesi nel campo di concentramento di Borgo San Dalmazzo nel racconto di Clotilde Segre e Rosetta S. Douglas. Per info e prenotazioni: 349 1934153, info@istitutoresistenzacuneo.it.



Alle ore 21 nel Civico Teatro Toselli si svolgerà lo spettacolo teatrale e musicale dal titolo “Un liceale in Val Maira: la storia di Davide Schiffer e della sua famiglia durante il fascismo e la guerra partigiana”. Letture dal libro scritto dal prof. Davide Schiffer, accompagnate da iconografia e filmati. A cura di Paolo Cerrato e della mini orchestra Sand Creek (canzoni e musiche di Fabrizio De Andrè).

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria presso Ufficio Turistico IAT di Borgo San Dalmazzo tel. 0171 266080, iatborgo@cuneoholiday.com fino a esaurimento posti.



Nel rispetto della normativa vigente, per partecipare agli eventi sarà necessario indossare la mascherina ed esibire il Green Pass in corso di validità, insieme al documento di identità.