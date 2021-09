A Bagnolo Piemonte dal 13 settembre il dottor Uranio inizia la sua attività di medico di medicina generale

A seguito della cessazione dall’attività di medico di medicina generale convenzionato presso il Comune di Bagnolo Piemonte del Dott. Eraldo Garello, dal 1 giugno sono state attivate da parte della Direzione del Distretto Nord Ovest dell’ASL CN1 le procedure per l’assegnazione di un incarico provvisorio di “sostituzione”, per garantire temporaneamente l’assistenza ai cittadini già in carico al Dott. Garello, in attesa dell’inserimento a titolo definitivo di un medico con incarico a tempo indeterminato.

La realizzazione di tali procedure è risultata particolarmente complessa a causa della gravissima carenza di medici titolati disponibili, e per garantire la continuità assistenziale agli iscritti negli elenchi del Dr Garello è stato necessario, dopo la provvisoria individuazione della D.ssa Margheron, l’assegnazione temporanea in deroga ai tre medici di medicina generale operanti nel Comune di Bagnolo, Dr Bruno Danilo, Dr. Chiappero Giovanni e D.ssa Devalis Maria.

Grazie all’impegno dei servizi e alla disponibilità del medico è stato infine individuato il Dott. Marco Uranio quale nuovo medico provvisoriamente incaricato di seguire gli assistiti in precedenza già in carico al Dott. Garello che ancora non abbiano scelto altro MMG disponibile.

Pertanto, dal 13 settembre il Dott. URANIO svolgerà la sua attività di medico di medicina generale incaricato provvisorio presso:

Bagnolo Piemonte – sede distrettuale presso IPAB “D. Bertone” corso V. Emanuele 32 (tel. 347 6938861): lunedi dalle ore 9.00 alle 12.00, martedi 15/18, mercoledi 14/17, giovedi 16/19, venerdi 9/12.

Si precisa che, a decorrere da tale data, gli assistiti in precedenza in carico al Dott. Garello che non abbiano ancora effettuato la scelta di altro medico disponibile, verranno assegnati temporaneamente d’ufficio al Dott. Uranio, senza necessità di recarsi agli sportelli distrettuali, onde garantire la continuità assistenziale, fatta salva la libertà di scelta di altro medico con disponibilità di posti, secondo le modalità in uso.

Presso lo sportello multifunzionale sarà possibile avere informazioni circa le disponibilità di scelta nei confronti dei MMG già operanti nell’ambito territoriale, nonché conoscere gli orari di ambulatorio; gli stessi orari sono inoltre consultabili sul sito ASL CN1 alla voce “L’ASL per i Cittadini – Medici di Famiglia e Pediatri”