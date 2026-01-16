Savigliano, tre nuovi neurologi rafforzano l'équipe dell'ospedale

Sono Camilla Bertolini, Grazia Zocco e Claudio Vitale i tre nuovi neurologi che hanno da poco preso servizio presso la struttura dell’ospedale di Savigliano diretta da Jacopo Battaglini, giovane primario arrivato dalla Torino 5 un anno fa, in un momento critico, per assumere il delicato ruolo presso l’Asl CN1.

“Puntiamo ad assumere un altro specialista per completare la squadra che prevede sette medici e un direttore”, dicono il direttore generale Giuseppe Guerra e il direttore sanitario Monica Rebora, che hanno accolto i nuovi medici insieme al dr. Battaglini e al direttore sanitario di Presidio Sebastian Giacomelli.