 / Sanità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sanità | 16 gennaio 2026, 12:00

Savigliano, tre nuovi neurologi rafforzano l'équipe dell'ospedale

Bertolini, Zocco e Vitale entrano nella struttura diretta da Battaglini. Guerra e Rebora: "Puntiamo ad assumere un altro specialista per completare la squadra di 7 medici"

I nuovi neurologi dell'ospedale di Savigliano

I nuovi neurologi dell'ospedale di Savigliano

Sono Camilla Bertolini, Grazia Zocco e Claudio Vitale i tre nuovi neurologi che hanno da poco preso servizio presso la struttura dell’ospedale di Savigliano diretta da Jacopo Battaglini, giovane primario arrivato dalla Torino 5 un anno fa, in un momento critico, per assumere il delicato ruolo presso l’Asl CN1.

Puntiamo ad assumere un altro specialista per completare la squadra che prevede sette medici e un direttore”, dicono il direttore generale Giuseppe Guerra e il direttore sanitario Monica Rebora, che hanno accolto i nuovi medici insieme al dr. Battaglini e al direttore sanitario di Presidio Sebastian Giacomelli.  

 

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium