Gestione della malattia diabetica: Savigliano ha ospitato un interessante corso di formazione

Sabato 17 gennaio, presso la Sala Crosà Neira di Savigliano, si è tenuto il Corso di Formazione dal titolo “Tecnologia e digitalizzazione nella gestione della malattia diabetica: nuove opportunità per vecchi avversari”, organizzato dalla Struttura complessa Diabetologia Territoriale e Malattie del metabolismo dell’Asl CN1.

All’evento, patrocinato dal Comune di Savigliano, dall’ASL CN1, dalle Società Scientifiche AMD (Associazione Medici Diabetologi) e SID (Società Italiana di Diabetologia) del Piemonte, hanno partecipato esperti endocrinologi, diabetologi, pediatri, dietiste, infermieri, che hanno discusso, alla luce delle più recenti linee guida, i vantaggi clinici ed economici dell’uso di dispositivi tecnologici, nonché le strategie per la personalizzazione della terapia della persona con diabete nei diversi setting assistenziali.

Interessante il contributo del DPO dell’Asl Pinuccia Carena, in merito agli aspetti normativi sulla tutela della privacy nell’uso dei nuovi strumenti di cura in ambito diabetologico.

Un ringraziamento particolare va ai signori Angelo Bono e Serena Goletto, rappresentanti rispettivamente della “FAND (Associazione Italiana Diabetici) di Fossano-Saluzzo-Savigliano” e di “Diabete No Limits” di Cuneo, che hanno testimoniato come le associazioni di pazienti rappresentino un punto di riferimento per le persone con diabete e per le famiglie e un interlocutore autorevole per le Istituzioni