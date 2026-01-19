Asl Cn1, cambiano le regole per scegliere il Medico di Medicina Generale

A partire da oggi 19 gennaio entrano in vigore i nuovi ambiti territoriali per la scelta del Medico di Medicina generale come prevista dalla Regione Piemonte.

Il cittadino, a partire da tale data, potrà scegliere il medico tra quelli con studio principale nel comune di residenza e/o nei comuni afferenti all'ambito territoriale. La scelta potrà essere fatta sia on line attraverso Sistema Piemonte sia agli sportelli multifunzionali e verrà registrata immediatamente.

Qualora il cittadino decidesse di scegliere un medico operante in comune diverso da quello dell’ambito territoriale di residenza, la scelta non sarà immediata e potrà essere registrata solamente dopo formale accettazione del medico prescelto che dovrà essere presentata allo sportello, o allegata alla richiesta online.

Si evidenzia che l’introduzione di tali ambiti incide solo sulle nuove scelte del Medico di Medicina Generale; i cittadini che hanno già scelto il proprio medico continueranno ad averlo.

I nuovi ambiti territoriali di scelta per ogni Distretto sono i seguenti:

DISTRETTO SUD OVEST:

Ambito Territoriale 1 Cuneo (comuni afferenti: Cuneo)

Ambito Territoriale 2 Borgo San Dalmazzo (comuni afferenti: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Valdieri, Valloriate, Vernante, Vinadio)

Ambito Territoriale 3 Boves (comuni afferenti: Beinette, Boves, Castelletto Stura, Chiusa di Pesio, Margarita, Montanera, Morozzo, Peveragno)

Ambito Territoriale 4 Busca (comuni afferenti: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Di Macra, Centallo, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Tarantasca, Villar San Costanzo)

Ambito Territoriale 5 Caraglio (comuni afferenti: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo)

DISTRETTO SUD EST:

Ambito Territoriale 1 Mondovì (comuni afferenti: Mondovì, San Michele M.vì, Villanova M.vì, Bastia M.vì, Briaglia, Cigliè, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo M.vì, Niella Tanaro, Pamparato, Pianfei, Roburent, Roccaforte M.vì, Rocca Cigliè, Torre M.vì, Vicoforte)

Ambito Territoriale 2 Ceva (comuni afferenti: Ceva, Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monesiglio, Montezemolo, Murazzano, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina, Viola)

Ambito Territoriale 3 Dogliani (comuni afferenti: Dogliani, Carrù, Belvedere Langhe, Bonvicino, Clavesana, Farigliano, Lequio Tanaro, Magliano Alpi, Piozzo, Rocca Dè Baldi, Somano)

DISTRETTO NORD OVEST:

Ambito Territoriale 1 Saluzzo e Valle Bronda (comuni afferenti: Brondello, Cardè, Casalgrasso, Faule, Lagnasco, Moretta, Pagno, Polonghera, Saluzzo, Scarnafigi, Torre San Giorgio)

Ambito Territoriale 2 Valle Varaita (comuni afferenti: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Manta, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Venasca, Verzuolo)

Ambito Territoriale 3 Valle Po e Infernotto (comuni afferenti: Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Revello, Rifreddo, Sanfront)

DISTRETTO NORD EST:

Ambito Territoriale 1 Fossano (comuni afferenti: Fossano, Genola, Cervere, Salmour, Bene Vagienna, Sant'Albano Stura, Trinità)

Ambito Territoriale 2 Savigliano (comuni afferenti: Savigliano, Marene, Villafalletto, Vottignasco)

Ambito Territoriale 3 Racconigi (comuni afferenti: Racconigi, Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Cavallerleone, Monasterolo di Savigliano, Murello, Ruffia, Villanova Solaro).

Tutta la modulistica per l'accettazione del medico è reperibile sia allo sportello, sia online sul sito aziendale all'indirizzo https://www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/il-medico-di-famiglia