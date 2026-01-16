 / Sanità

Sanità | 16 gennaio 2026, 10:31

Mondovì: avvio dei lavori per il servizio Dialisi, il ringraziamento del sindaco Robaldo

"Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e a Intesa Sanpaolo per il fondamentale contributo. Raggiunto un risultato inseguito dal 2023"

«Siamo grati all'ASL CN1 per avere completato il percorso burocratico propedeutico all'affidamento dei lavori di realizzazione del servizio Dialisi presso l'ospedale di Mondovì: si mantiene così un impegno assunto nel 2023. In tal senso, desidero ringraziare la Fondazione CRC e il gruppo Intesa Sanpaolo senza il cui intervento non ci sarebbero state le risorse sufficienti per realizzare le strutture necessarie: hanno accolto la segnalazione pervenuta dall’Amministrazione comunale, condivisa con la Direzione Generale della ASL e sostenuta da numerosi rappresentanti politici locali, a testimonianza della comune sensibilità verso questo tema.

 Un'altra bella notizia, quindi, che si unisce a quelle già evidenziate alla fine del 2025, ovvero l'acquisto di una nuova TAC entro il 2026 e quella più bella di tutte: dall'1° gennaio ad oggi sono già 26 i bimbi nati a Mondovì!». Lo dichiara il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo.

