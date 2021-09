Con "Amor mi mosse" la Divina Commedia entra anche nelle RSA

Il ricco calendario di ‘Amor mi mosse. Dante in cammino tra Cuneo e le Alpi’ ha offerto nel corso di tutta l'estate eventi ideati per far arrivare la poesia di Dante a diversi tipi di pubblico, dai più piccoli agli anziani. La Fondazione Opere Diocesane Cuneesi e La Guida hanno voluto raggiungere anche coloro che normalmente non hanno l’opportunità di partecipare ad eventi culturali, ed in particolare le persone più fragili che nell'ultimo anno hanno sofferto più di altri le difficoltà dovute all'emergenza pandemica.



A tale scopo all'interno dei cortili di alcune RSA del territorio (Casa San Giuseppe delle Suore Giuseppine a Cuneo – ex villa Parea –, Casa Famiglia a Cuneo, Casa Don Dalmasso a Bernezzo e Casa Don Parola a Robilante) tra luglio e agosto sono state proposte quattro letture commentate e musicate di alcuni passi della Divina Commedia. In quattro pomeriggi è stato regalato a tutti gli ospiti delle RSA un momento di bellezza e di cultura, con la lettura del celebre canto V dell'Inferno, che racconta dell'amore passionale tra Paolo e Francesca, e del III canto dell'Inferno, dedicato agli ignavi. Le letture sono state recitate dall'attrice Elena Griseri e accompagnate dai commenti di Carlo Vallati e Valter Giordano e dalla musica dei violoncelli di Chiara Di Benedetto e Milena Punzi. Grande gratitudine e anche commozione da parte degli ospiti e dello staff delle strutture, che hanno goduto di un momento inedito di bellezza e poesia in un periodo difficile. Le letture sono state possibili grazie alla sensibilità di Fondazione Opere Diocesane Cuneesi e del Rotary Club Cuneo 1925, ente che ha finanziato direttamente tali eventi all'interno del progetto ‘Amor mi mosse’. L’impegno delle due realtà si iscrive in un percorso pluriennale di coinvolgimento delle persone più fragili nella fruizione di luoghi e attività culturali.



Il calendario delle iniziative di ‘Amor mi mosse. Dante in cammino tra Cuneo e le Alpi’, aggiornato costantemente con tutti i dettagli e i link per le prenotazioni, è disponibile sul sito web del progetto; ove non diversamente indicato le attività sono a partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria.